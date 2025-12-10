「妊娠をしたら、タイトルか出産かを選択しなければならない」。将棋のトップ女流棋士が日本将棋連盟に、タイトル戦に関する現在の規定の見直しを求めました。



■ナンバーワン女流棋士「未来に強い不安」

10日に会見を行ったのは、将棋の福間香奈女流六冠（33）。

福間香奈女流六冠（33）

「現状の規定では、複数のタイトルを獲得したとしても、妊娠をしたら、タイトルか出産かを選択しなければならず、将棋界の未来に強い不安があります」

妊娠中に不戦敗を余儀なくされたとして、日本将棋連盟に対し、妊娠や出産に関わる規定の見直しを求めました。

現在、8つのタイトルのうち、6つのタイトルを保持する福間香奈女流六冠。

島根県出身で、切れ味鋭い攻めの指し手から「出雲のイナズマ」と呼ばれ、過去には、敗れはしたものの藤井聡太六冠と対戦したナンバーワン女流棋士です。

■「妊娠か、タイトル戦か」を迫られる

去年12月に子どもを出産した福間女流六冠。しかしその2か月前に、“妊娠”か“タイトル戦”かを迫られる事態が起きました。

去年10月、妊娠中の体調不良を理由に対局日程の変更を求ましたが、それが認められず、2つのタイトル戦で「不戦敗」となったのです。

当時は、タイトル戦に臨む女流棋士の妊娠・出産に関する規定はありませんでした。

福間香奈女流六冠（33）

「本来なら素直に喜ばしいはずの妊娠を喜べず、当時はどうしようもなく苦しかったです。頂点を目指してやってる中で、対局することを諦めざるを得ないことは、本当に何にもかえがたい。不戦敗っていう、戦おうとして負けるのは、本当に言葉では言い表せない悔しさ、無念さがある」

■新たな規定…見直し求める要望書提出

この問題を受け、日本将棋連盟は今年4月、「産前6週、産後8週にタイトル戦の日程が一部でも重複する場合、対局者を変更する」などとする新たな規定を導入。この規定に該当した女流棋士はタイトル戦に出場できなくなり、タイトル保持者はタイトルを失います。

これに対し福間女流六冠は「タイトルを優先させれば、妊娠を躊躇（ちゅうちょ）せざるを得なくなる」として、本人の体調や医師の意見に応じて出場可能とすることなどを検討するよう、規定の見直しを求める要望書を提出したのです。

福間香奈女流六冠（33）

「妊娠かタイトルかどちらかを選択する制度ではなく、両方を目指せる世界になってほしいと希望しています。安心して妊娠出産に挑める環境をつくっていただきたいです」

日本将棋連盟は会見を受け、「棋戦の継続と母体の安全との両立を重視し、女流棋士がより不安なく対局に臨めるような環境づくりを目指していく」としています。