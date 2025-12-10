“ハマの番長”三浦大輔、ムロツヨシら豪華俳優陣との食事会で4ショット披露「たしか御三方ともベイスターズファン」「べらぼう率が高い」「次回は佐藤浩市さんも」
“ハマの番長”こと横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔氏（51）が8日、自身のインスタグラムを更新。豪華俳優陣との食事会を報告し、フォロワーを驚かせた。
【写真】「次回は佐藤浩市さんも」ムロツヨシ＆井之脇海＆宮沢氷魚との食事会ショットを披露した三浦大輔氏
三浦氏は「今夜はこのメンバーと食事！ずーっと笑いっぱなし！楽しかったーヨ・ロ・シ・ク!!」とつづり、俳優のムロツヨシ（49）、井之脇海（30）、宮沢氷魚（31）との4ショットをアップ。
この投稿にフォロワーからは「俳優界ベイスターズ部の皆さん!!次回は佐藤浩市さんもぜひ!!」「わあ！わぁ！なんて素敵な面々でしょう たしか御三方ともベイスターズファン！ですよね!?」「みんな好きな俳優さんです 素敵な会食ですね」「べらぼう率が高い!!」「いいなぁ 素敵な繋がり 仲間に入りたい」「絶対楽しい会ですね」「番長の交流関係の広さに驚きです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「次回は佐藤浩市さんも」ムロツヨシ＆井之脇海＆宮沢氷魚との食事会ショットを披露した三浦大輔氏
三浦氏は「今夜はこのメンバーと食事！ずーっと笑いっぱなし！楽しかったーヨ・ロ・シ・ク!!」とつづり、俳優のムロツヨシ（49）、井之脇海（30）、宮沢氷魚（31）との4ショットをアップ。
この投稿にフォロワーからは「俳優界ベイスターズ部の皆さん!!次回は佐藤浩市さんもぜひ!!」「わあ！わぁ！なんて素敵な面々でしょう たしか御三方ともベイスターズファン！ですよね!?」「みんな好きな俳優さんです 素敵な会食ですね」「べらぼう率が高い!!」「いいなぁ 素敵な繋がり 仲間に入りたい」「絶対楽しい会ですね」「番長の交流関係の広さに驚きです」などのコメントが寄せられている。