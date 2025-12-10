「ホロライブ」大みそか特番など年末年始スケジュール一挙公開【一覧／カウントダウンライブ参加タレント】
カバーは10日、VTuberグループ「ホロライブ」の大みそか特別番組など、年末・年始スケジュールを一挙発表した。
【画像】ホロライブ 年末年始のスケジュール
■全編無料『hololive production COUNTDOWN LIVE 2025（右向き三角）2026』
ホロライブ所属タレント60人が参加するカウントダウンライブ。今年はすべてホロライブのオリジナル楽曲で届ける。年明けにはスペシャルステージも…？
配信日時：2025年12月31日23:00頃より（事前収録）
参加タレント：
ときのそら / ロボ子さん / さくらみこ / AZKi / アキ・ローゼンタール / 赤井はあと / 白上フブキ / 夏色まつり / 百鬼あやめ / 癒月ちょこ / 大空スバル / 大神ミオ / 猫又おかゆ / 戌神ころね / 兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン / 角巻わため / 常闇トワ / 雪花ラミィ / 桃鈴ねね / 獅白ぼたん / 尾丸ポルカ / ラプラス・ダークネス / 鷹嶺ルイ / 博衣こより / 風真いろは / アユンダ・リス / ムーナ・ホシノヴァ / アイラニ・イオフィフティーン / クレイジー・オリー / アーニャ・メルフィッサ / パヴォリア・レイネ / ベスティア・ゼータ / こぼ・かなえる / 森カリオペ / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖 / IRyS / オーロ・クロニー / ハコス・ベールズ / シオリ・ノヴェラ / 古石ビジュー / ネリッサ・レイヴンクロフト / フワワ・アビスガード / モココ・アビスガード / エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム / ジジ・ムリン / セシリア・イマーグリーン / ラオーラ・パンテーラ / 音乃瀬奏 / 一条莉々華 / 儒烏風亭らでん / 轟はじめ / 響咲リオナ / 虎金妃笑虎 / 水宮枢 / 輪堂千速 / 綺々羅々ヴィヴィ
■年末特別番組『年末ホロライブ 〜ゆくホロくるホロ 2025（右向き三角）2026〜』
超特大バラエティー特番。笑いあり！涙あり！これを見ないと年越せない！今年もカウントダウンライブ後にゆくホロ延長戦があるのでお楽しみに！
配信日時：2025年12月31日17:30〜23:00、2026年1月1日0:30〜3:00
※配信時間に関しては予告なく変更になる場合あり
番組企画／出演者情報
▼ホロライブ"笑"ダウン25
AZKi＆風真いろは、角巻わため＆音乃瀬奏、フワワ・アビスガード＆モココ・アビスガード、虎金妃笑虎＆綺々羅々ヴィヴィ
▼トークバラエティ「ホロのよもやま！」
夏色まつり、博衣こより、アイラニ・イオフィフティーン、小鳥遊キアラ、古石ビジュー、輪堂千速
▼クイズでPON!!
ロボ子さん、白銀ノエル、雪花ラミィ、桃鈴ねね、ラプラス・ダークネス、轟はじめ、水宮枢
▼感謝の招待状
ときのそら、大空スバル、猫又おかゆ、鷹嶺ルイ、音乃瀬奏、儒烏風亭らでん
▼ホロウマ紅白飯合戦
大神ミオ、兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン、輪堂千速
▼もう1本グランプリ
アキ・ローゼンタール、森カリオペ、一条莉々華、儒烏風亭らでん、響咲リオナ、虎金妃笑虎
■『Ring Ring！ReGLOSS Xmas！supported by Coca-Cola』
ホロライブプロダクション傘下のグループ「ReGLOSS」がGLOSSERとつくるクリスマスファンミーティング。2025年にあった「ReGLOSSに聞いてほしいエピソード」を募集。
日程：2025年12月24日（水）
現地会場：池袋HUMAXシネマズ
開催時間：第1部 開場13:00／開演14:00、第2部 開場16:30／開演17:30
※ReGLOSS公式YouTubeChではオンライン配信を実施予定
■年始は『hololive DEV_IS 正月衣装 お披露目リレー』
「hololive DEV_IS」所属の総勢9人の正月衣装お披露目リレー配信を実施。リレー配信後にはコラボ配信も…？
配信日時：2026年1月2日（金）13:00 〜 19:00
詳細なタイムスケジュールは後日公開
■『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 〜最強アイドル、推すしかないでしょ〜』
「ホロライブ」所属の3期生（兎田ぺこら／不知火フレア／白銀ノエル／宝鐘マリン）が出演する現地ライブが、2026年1月17日・18日にKアリーナ横浜で開催。
■「hololive production OFFICIAL POP UP SHOP」東京駅一番街で開催
2026年1月9日（金）から1月22日 (木)までの期間、「東京駅一番街 いちばんプラザ」にてオフィシャル ポップアップショップを開催。ホロライブ0期生、ホロライブインドネシア1期生、ホロライブEnglish「Myth」のタレントたちが、「感謝」の花束を抱えた特別な描き下ろしイラストで登場。
