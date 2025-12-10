ラグビー・リーグワン1部の横浜は10日、東京都町田市内のグラウンドで開幕戦（14日、静岡戦）に向けた練習を公開した。

南アフリカ代表CTBのジェシー・クリエル（31）が今季から新主将に就任。W杯優勝も経験している世界的スターは、同じく今季から就任のレオン・マクドナルド・ヘッドコーチ（47）から「キヤノン愛が強くて素晴らしいエナジーを持ってリードしてくれている。世界一のチームの主将での経験を生かしたい」と大きな期待を受けた。

11月1日のテストマッチ南アフリカ―日本戦では主将として出場。日本代表からはWTB石田吉平（25）とPR祝原涼介（29）が出場していた。クリエルはその試合会場で、2人と横浜キヤノンイーグルスでの戦術面の話をしたという。「チームメートと試合できたことは特別な経験。イーグルスはいつでも心の中に入っている」。11月末までテストマッチに出場し、再来日してすぐチームに合流してプレシーズンマッチにも出場した。「帰ってきて一番の仕事はイーグルスに貢献すること」。南アフリカ代表としての活動中も常に自チームのことを気にかける“キヤノン愛”にあふれていた。