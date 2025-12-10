元AKB48でモデル・実業家の小嶋陽菜さんが自身の公式X（旧Twitter）を更新。

AKB48劇場20周年特別記念公演「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、⻘春でした。これから、⻘春です〜」に出演した際の写真と、現実の仕事に戻った写真を公開しています。



【写真を見る】【 小嶋陽菜 】 「おととい--- きょう」 ＡＫＢ２０周年ライブ 「アイドル → 社長」 ビフォーアフター写真に反響 「二刀流すぎる」「こじはる、社長、どっちもだいすきー！！」





９日、小嶋陽菜さんは「今日から普通の社長に戻ります」と綴ると、仕事に取り組む写真をアップ。





そして、続く投稿で「おととい--- きょう」と綴ると、ライブ出演時のピンクの衣装姿と、仕事時の姿の２面ショットを投稿しました。





この投稿にファンからは「この対比、短いのにめちゃくちゃ刺さるね。」・「アイドルこじはるもいいけど、小嶋社長も素敵です！」・「おとといも今日も どちらも可愛い」・「こじはる、社長、どっちもだいすきー！！」・「どっちも可愛すぎて意味わかんない❤二刀流すぎる」・「アイドル → 普通の社長 華麗なる変身！！」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】