にじさんじ所属 バーチャルライバー・樋口楓、2ndミニアルバム『PLATFORM』2026年3月25日発売決定！本人コメントも到着！

バーチャルライバーグループ・にじさんじ所属の樋口楓が、2ndミニアルバム『PLATFORM』を2026年3月25日に発売することが決定した。樋口楓は2020年3月25日にLantisより「MARBLE」でメジャーデビュー。デビューシングルのリリースから丸6年となる2026年3月25日に本アルバムを発売する。

樋口楓の根幹であるロック調の楽曲を、FLOWやトリプルファイヤーなど豪華アーティストが書き下ろし。また、原点とも言えるデビューシングル「MARBLE」や、インディーズ時代の楽曲「響鳴」の制作陣による新規楽曲も収録。アーティスト活動6周年にふさわしいアルバムとなっている。

商品は【初回限定盤】と【通常盤】の2形態でリリース。初回限定盤には今年4月に開催した「Higuchi Kaede 2024-2025 LIVE Tour “BREAKING” 東京公演」の模様を収録したBlu-rayが付属。

また、にじさんじオフィシャルストア限定有償特典も決定。有償特典としてアクリルスタンドが付属する。

＜樋口楓コメント＞

「2026年の3月25日は水曜日…なんですよね」という話から、今回のミニアルバムのリリースが決定しました！この日は私がランティスに加入したメモリアルな日だったので、それに相応しい曲を出すしかないでしょう！という話から、様々なアーティストさんにご依頼して楽曲を制作することになりました。

6周年ということで「メモリアル」に。そして2020年3月25日にリリースした曲は「ロック」な楽曲。今回のアルバムでは、これまでの軌跡とそれらの要素を掛け合わせたカッコいい楽曲をたくさん制作していますよ！

みなさん、リリースをお楽しみに！

●リリース情報

2ndミニアルバム

『PLATFORM』

2026年3月25日発売

【初回限定盤（CD+BD）】

価格：￥11,000＋税

品番：LACA-35270

【通常盤（CD）】

価格：￥3,000＋税

品番：LACA-25270

にじさんじオフィシャルストア限定有償特典付き

【初回限定盤】￥12,500+税

【通常盤】￥4,500＋税

有償特典内容：アクリルスタンド

店舗別特典

Amazon：メガジャケ ※形態によって特典デザインが異なります。

あみあみ：2L判ブロマイド

A-on STORE / A-on STORE Powered by A!SMART：２L判ブロマイド

アニメイト：L判ブロマイド2枚＆76mm缶バッジ2個セット

ゲーマーズ：L判ブロマイド＆75mm缶バッジ

ソフマップ：初回限定盤:アクリルパネル（100ｍｍ四方）＆アクリルコースター（76ｍｍ）

通常盤:アクリルコースター（76ｍｍ）

楽天ブックス：クリアポスターA4

タワーレコード： L判ブロマイド

とらのあな：缶バッジ2個セット（各76mm）

※特典のお渡しはご購入時となります。

※一部実施のない店舗もございます。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典内容、デザインは変更される場合がございます。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

●イベント情報

樋口楓2ndミニアルバム「PLATFORM」【初回限定盤】/【通常盤】発売記念1対1オンライントーク会

2026年1月10日(土)に1対1オンライントーク会の実施が決定！

詳細はこちら

https://limista.com/projects/6961

樋口楓2ndミニアルバム「PLATFORM」【初回限定盤】/【通常盤】発売記念謎解きイベント

2026年5月4日(月・祝)に謎解きイベントが開催決定！

詳細はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114422

＜樋口楓プロフィール＞

VR関西に住む高校2年生。長身でスタイルも抜群。

幼い頃からトランペットが好きで、現在は吹奏楽部に所属している。

オシャレをすること、猫と暮らすことが生きがい。

好きなものについてもっと知ってほしくて、ライバー活動を始めた。

“でろーん”の愛称で親しまれており、バーチャル界でもいま注目のクリエイター。

2020年3月に、光増ハジメを音楽プロデューサーに迎えて、メジャー1stシングル『MARBLE』をリリース。

以降、アニメ、ゲーム、ドラマなど幅広いジャンルの作品のタイアップ楽曲を担当する。

ロック、スカなど多岐に渡る音楽ジャンルを駆使するアニソンアーティストとして注目株の1人。

2024年から2025年にかけて樋口楓初となるソロライブツアー「Higuchi Kaede 2024-2025 LIVE Tour “BREAKING”」を開催し、大成功を収めた。

©Bandai Namco Music Live Inc. ©ANYCOLOR, Inc.

関連リンク

樋口楓 X(旧Twitter)

https://x.com/HiguchiKaede

樋口楓レーベルサイト

https://lantis.jp/artist/kaede_higuchi/