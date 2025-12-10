昭和100年にあたる今年、シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。今回は、奄美大島の伝統織物「大島紬」です。太平洋戦争で一時、生産停止に追い込まれながらも島を支え続けた伝統技術と、これからを見つめます。

泥染めの深い光沢に緻密な手織りのかすり柄。世界三大織物、大島紬です。

「トントンという機織りの音をずっと聞いて育った」

昭和37年から63年続く大島紬の織元夢おりの郷。奄美市笠利町出身の南祐和さん、79歳。28歳のときに父親の跡を継ぎました。

40を超える工程をほぼ全て手作業で行う大島紬。完成まで1年以上かかることもあります。

（南祐和さん）「工程が複雑で、いろいろな人の手に触れているから、このぬくもりが出る」

大島紬の始まりは、およそ1300年前。起伏が多い島では田畑が栄えず、島民の多くが養蚕で生計を立てていました。

（南祐和さん）「本土では（エサの）クワが冬場に全部葉が落ちて無くなるが、奄美は年中出来るから適していた。（紬は）奄美では生命産業。命に関わる産業だった」

しかし、太平洋戦争が始まると生活は一変。大島紬のような高級な織物は国に贅沢品と見なされ、製造は禁止されました。空襲による工場の焼失などもあり、昭和20年、大島紬の生産量はゼロになりました。

（南祐和さん）「大島紬は贅沢品と言われ、絹は戦争のパラシュートに使われた」

紬を織っていた女性の多くは勤労奉仕のため、県本土や県外の軍需工場へ向かいました。

大島紬の土産物店を営む佐竹京子さん(84)です。大島紬に関わる女性の歴史をまとめる活動をしてきました。

（佐竹京子さん）「どんな思いで大島紬を織っていたのか、話を聞きたかった」

佐竹さんの調べによると、奄美群島から広島や長崎の軍需工場に動員された女性はおよそ1200人。そのうち200人が原爆で亡くなったと言われています。

佐竹さんは、終戦後に奄美へ戻った人に聞き取りをしました。

奄美出身で18歳の時に長崎の工場で働いたという女性は、魚雷を磨く仕事にあたっていました。

昭和20年8月9日午前11時2分、長崎に原爆投下…

（ノートに記録された女性の証言）『ガラス片が、右の脇下。魚雷を磨いていた4～5人の体がばらばらになった。（島に戻っても）花火とか雷、いなびかりは、見られない』

（佐竹京子さん）「紬の織工さんたちの手先の器用さが、軍需工場の候補にされて連れていかれた。（被爆の苦悩を）言いたいはずなのに、言わないで生きてきてしまった時間。そういう時間を二度と起こさないでほしい。戦争だけは」

終戦後、アメリカの統治下におかれた奄美群島。大島紬の生産は少しずつ再開しましたが、本土への輸出ができず、食糧難や物資不足に苦しみました。日本に復帰したのは、終戦から8年後でした。

（南祐和さん）「日本人になれたという喜び。今まで虐げられていたものが、一気に解放されたような。解放感がすごかった」

復帰後、大島紬は奄美の経済復興の要となりました。高度経済成長期を迎えると、華やかな白大島が登場し、紬ブームに。

（南祐和さん）「大島紬が売れていたので、機屋が工賃を競争してあげた。経済効果はすごく大きかった。みんな学校にいけたのは紬のおかげだと言っていた」

しかし、平成に入ると和装離れが進み、生産量は年々減少。昨年度はおよそ2400反と、ピーク時の100分の1以下でした。

（南祐和さん）「1軒閉め、2軒閉め。機の音が聞こえなくなったのが一番さみしい」

（南祐和さん）「これ、猫さん。犬好きは犬の柄を作ったり、猫好きには猫の柄を作ったり多様化していっている」

伝統的な柄だけではなく、動物や果物など斬新な柄や色の大島紬作りに挑戦しています。

人材育成にも力を入れています。奄美の組合に所属する手織り職人は現在365人と、この10年で半分以下に減少。平均年齢は73歳で、後継者不足が課題となっています。

南さんは去年、工房近くに宿舎を建て、県外からも積極的に人材を採用。今は新入社員の8割以上が県外出身者です。

（今年8月に入社した沖光里さん）「奄美をまるごと詰め込んだような着物に魅力を感じて、大島紬の職人になりたいと思った」

（南祐和さん）「伝統産業だから、守ろうという感覚があると思うが、守りではなく攻めだと思う。残ったら、伝統になれる。どの産業も進化しようとすれば光はある。挑戦する」

時代に翻弄され一時途絶えたものの、進化を続ける大島紬。これからも奄美の歴史と未来を紡ぎます。

・