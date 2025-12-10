ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 秋田市のガラス工房にお正月向けの作品 工房の作家などが制作したお… 秋田市のガラス工房にお正月向けの作品 工房の作家などが制作したおよそ１９０点の個性豊かな力作が並ぶ 秋田市のガラス工房にお正月向けの作品 工房の作家などが制作したおよそ１９０点の個性豊かな力作が並ぶ 2025年12月10日 19時0分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 秋田市のガラス工房には来年＝２０２６年のお正月向けの作品が登場しました。工房の作家など合わせて８人が制作したおよそ１９０点の個性豊かな力作が並んでいます。 ※動画ニュース配信をご覧ください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 農業を学ぶ高校生がコメの生産から加工・流通・販売まで取り組む現場を見学 秋田 秋田・大仙市で雪下ろし講習会 ＡＢＣが大切＝「当たりまえのこと」を「バカにしないで」「ちゃんとやる」 秋田県内２０２６年産米の生産量目安は４２万８０００ｔ ２５年産米実績より５万ｔ少なく 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 葬祭, 介護, リハビリ, フローリング, 置床工事, 慰霊祭, 上田, マンション, 徳島