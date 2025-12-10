秋田朝日放送

この冬も雪に絡んだ事故に注意が必要です。正しい知識をもって安全な雪下ろし作業をしてもらおうと、秋田県大仙市で１０日、講習会が開かれました。

講習会には、大仙市内に住んでいて雪下ろし作業に従事するおよそ８０人が参加しました。実際に雪下ろし作業中に起きてしまった事故の事例などを学んだ参加者は、消防からはしごのかけ方や安全なのぼり方などを学びました。その後、参加者は巻結びやもやい結びなどロープの結び方を学びました。

警察によりますと、２０２４年度、雪による事故で秋田県内では前年度を８０人以上上回る１０１人の死傷者が出ています。このうち亡くなった４人はすべて「転落」が原因です。

参加した人たちは、指導にあたった消防職員から、安全に作業するためには「ＡＢＣ」＝「当たりまえのこと」を「バカにしないで」「ちゃんとやる」ことが大切だと学びました。

講習会を開いた大仙市は「習得した知識や技術をこれからの雪下ろしに生かすとともに安全対策を再確認してほしい」としています。