ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（11/29 - 12/05）

予想 N/A 前回 -1.4%（前週比)



22:30

米雇用コスト指数（2025年 第3四半期）

予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)

23:45

カナダ中銀政策金利（12月）

予想 2.25% 前回 2.25%



11日

0:30

マックレム加中銀総裁、記者会見

米週間石油在庫統計



4:00

米FRB政策金利(FOMC)（12月）

予想 3.75% 前回 4.0%（上限金利)

予想 3.5% 前回 3.75%（下限金利)



4:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（12月）

予想 15.0% 前回 15.0%





リーブス英財務相、財務特別委員会出席

マイクロソフトのナデラCEO、インド訪問し政府高官と会談（12日まで）



米主要企業決算

オラクル、アドビ、シノプシス





※予定は変更されることがあります。

外部サイト