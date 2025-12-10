21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/29 - 12/05）
予想　N/A　前回　-1.4%（前週比)

22:30
米雇用コスト指数（2025年 第3四半期）
予想　1.0%　前回　0.9%（前期比)
23:45
カナダ中銀政策金利（12月）
予想　2.25%　前回　2.25%

11日
0:30　
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計

4:00
米FRB政策金利(FOMC)（12月）
予想　3.75%　前回　4.0%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.75%（下限金利)

4:30　
パウエルFRB議長、記者会見

6:30
ブラジル中銀政策金利（12月）
予想　15.0%　前回　15.0%


リーブス英財務相、財務特別委員会出席
マイクロソフトのナデラCEO、インド訪問し政府高官と会談（12日まで）

米主要企業決算
オラクル、アドビ、シノプシス


※予定は変更されることがあります。