ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/29 - 12/05）
予想 N/A 前回 -1.4%（前週比)
22:30
米雇用コスト指数（2025年 第3四半期）
予想 1.0% 前回 0.9%（前期比)
23:45
カナダ中銀政策金利（12月）
予想 2.25% 前回 2.25%
11日
0:30
マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（12月）
予想 3.75% 前回 4.0%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.75%（下限金利)
4:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（12月）
予想 15.0% 前回 15.0%
リーブス英財務相、財務特別委員会出席
マイクロソフトのナデラCEO、インド訪問し政府高官と会談（12日まで）
米主要企業決算
オラクル、アドビ、シノプシス
※予定は変更されることがあります。
