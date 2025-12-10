¡ÚÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡Û·ø¼ÂÇÉ¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¤ÏºäÏ©¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¡µÜÄ´¶µ»Õ¡Ö¶¥ÇÏ¤Ö¤ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡Âè£¶£±²óÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±£²·î£±£³Æü¡¢Ãæµþ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£°Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À£Ó£²Ãå¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÜÅ°±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤ÏºäÏ©¤ÇÃ±Áö¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç¡¢µ¡ÉÒ¤Ë»Í»è¤òÆ°¤«¤·¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢£µ£´ÉÃ£°¡½£±£²ÉÃ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µÜÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¤ÈÎ®¤·¤¿¡£°¤¯¤Ê¤¤¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç£²Ãå£·²ó¡¢£³Ãå£´²ó¤ÈÀËÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë£±£µÀï¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢¾ºµé½éÀï¤Î¾®ÁÒµÇ°¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢½Å¾Þ¤ä¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤Ç¤â·ø¼Â¤À¡£µÜ»Õ¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤Ö¤ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£ºÇ¸å¤ÎµÍ¤á¤¬´Å¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¡£ÂÔË¾¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£