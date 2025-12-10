■これまでのあらすじ

夫の心ない言葉に日々疲れていた妻は、ひそかに確認した宝くじが“3億円当選”していることを知り、このお金だけは夫に渡すまいと胸の中で固く誓う。家庭では妻を否定する言葉ばかりで、妻の心は限界に近づいていた。いっそ裏切ってくれれば…と思いながらも、息子と向き合う父親としての姿だけは立派で、妻は夫を完全に嫌いになれず複雑な思いを抱えてしまう。さらに夫は家計管理にも厳しく、レシートを細かく確認しては食費や化粧水の金額まで指摘。年齢に合った化粧水に変えたと伝えると、夫は無言で妻の顔を凝視するのだった。



■たった一言で切り捨てられる現実

■息子の習いごと値上げに対する夫の反応は？■削るのはそこ!? 妻のお小遣いが標的に少しだけ良い化粧水に変えたことを話すと、夫は「誰も見てないんだから必要ない」と一言で切り捨てました。さらに、息子の習いごとの月謝が値上げしたと伝えると、今度は妻のお小遣いを減らして補填すると勝手に決めてしまいます。驚く妻に対しても、「もともとお前のパート代から出してるんだから当然だろ」と話を終わらせるばかり。挙げ句の果てには、「生産性のないママ友とのお茶会を減らせばいい」と余計な一言まで添えられるのでした。もちろん、月謝が2千円も上がるのは家計に響くことではありますが、妻の楽しみや時間を「生産性がない」と断じ、一方的にお小遣いを削ると決めてしまうのは、少し酷に感じられますよね…。(ちなきち)