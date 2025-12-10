『FNS歌謡祭』（C）フジテレビ

King & PrinceとDISH//が、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。ウィンターソングメドレーとして「クリスマスキャロルの頃には」（稲垣潤一）を披露した。

　プライベートでも交流があるという永瀬廉と北村匠海。永瀬は「お互いのおうちを行ったり来たりしたり」といい、北村は「あとは大昔にリモート飲みとかしていました」と懐かしむ。「リモート飲みしたよね」「1対1でね」と楽しげな様子をみせた。

　すると高橋海人（高＝はしごだか）は「また一緒にまざりたいな…」とちょっとさびしげにポツリ。総合司会の相葉雅紀が「海人はそのなかにははいってないんだ」と聞くと、永瀬と北村は「そのときは」と強調。3人で「またやろうね」と笑い合っていた。