秋の宮山荘で秋田県民限定「子育て応援特別プラン」スタート！ 12歳以下の宿泊料が無料に 秋田・湯沢市
湯沢市の温泉宿泊施設、秋の宮山荘で県民の子育てを応援する特別宿泊プランが12月から始まりました。
秋田県内在住の家族が対象で、12歳以下の子どもの1泊2食付きの宿泊料が無料となります。
このプランは開業30周年の目玉として企画されたものです。
これまで多くの県民に愛され、協力と支援を受けてきたことへの感謝の気持ちを届けるとともに、家族で足を運んだ地域の温泉施設を「見て」「泊まって」「知って」もらうことによって、子供たちにも秋の宮山荘のファンになって末永く利用してほしいという思いが込められています。
湯沢市によりますと、秋の宮山荘のある秋の宮温泉郷は秋田県最古の温泉地で、武者小路実篤などの文人にも愛された風光明媚な保養地といわれています。
秋の宮山荘では、「美人の湯として知られる秋ノ宮温泉で、ご家族水入らずの温かいひとときをお過ごしください」とコメントしています。
【対象期間】
2025年12月1日（月）～ 2026年3月31日（火）チェックインまで
【プランの特典】
お部屋に12歳以下のお子様1名様が無料！
期間中、大人おひとり様につき12歳以下の秋田県民のお子様1名様の宿泊利用料金（1泊2食付き）が無料になります！
【対象】
12歳以下のお子様（秋田県民限定）
【無料内容】
1泊2食付き（夕食：こどもぜん、朝食：こどもあさごはん）
※2名様以降のお子様の料金はお問い合わせください。
【ご利用条件】
1泊2食付きプラン限定
休日前は1,100円増となります
年末年始等はご利用いただけません
大人1名様のご利用で12歳以下のお子様1名が無料となります
【問い合わせ】
秋の宮山荘
〒019-0321 秋田県湯沢市秋ノ宮字殿上1-1
TEL：0183-56-2400 FAX：0183-56-2048