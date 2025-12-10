「台所に入らないで！」叔母の家に居場所のない若年性認知症の母。気付くと向かっている先は
学校から帰れば徘徊に出た母を連れ戻し、耳栓をして現実逃避のように勉強…。そんな子ども時代を過ごしたのは、ヤングケアラーだった美齊津康弘（みさいづやすひろ）さん。
お母さんの認知症が発症した当時、小学生だった美齊津さんは、明るく優しかった母が鏡に向かって一人激しく怒る姿を見て戸惑ったといいます。次第に母の病状は進行し、料理や掃除をはじめ、自分の入浴すらもままならない状態に。息子としての使命感、そして友達と同じように学生生活を送りたいという葛藤を抱えながらも、美齊津さんは症状が進行する母の世話に追われる日々を送ることになったそう。
※本記事は原案／美齊津 康弘、漫画／吉田 美紀子の書籍『48歳で認知症になった母』から一部抜粋・編集しました。
小学5年生が背負っていた誰にもわかってもらえないという孤独感、人生を変えてしまうほどの壮絶な経験の数々。まず私たちにできることは、そのような「ヤングケアラー」の存在を知ることです。
「母の認知症が進行していくに従い、どんどん不安が大きくなっていきました。今まで頼りになる存在であった母が崩れていくことへの不安、それに伴い自分の生活がこの先どのように変わってしまうのか分からない不安に常に怯えていました。
最初の頃は母の行動や言動を受け止めることができず、『これは夢に違いない。ある日目が覚めたらお母さんは元通りになるはずだ。』といつも考えていました。」と語ってくださった美齊津さん。
美齊津さんが背負っていた、誰にもわかってもらえないという孤独感には胸が締め付けられます。
