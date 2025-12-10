2025年12月25日（木）まで、『すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌』にて、クリスマスイベントが開催中です。

画像：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

『すみっコぐらしあそびスタジオ』は、子どもから大人まで幅広く愛される大人気キャラクター『すみっコぐらし』のかわいい世界観に入り込んであそべる施設です。すみっコたちをモチーフにしたすべり台やボールプール、ごっこあそびなど子どもが夢中になる遊びが盛りだくさん。ファンにはおなじみのシーンも再現し、ここだけの写真を撮影することができます。

画像：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

イベントでは、クリスマスコスチュームの無料貸し出しや、

画像：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

てのりぬいぐるみの撮影背景になる「クリスマスカード」のプレゼント（数量限定）、

画像：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

クリスマスモチーフの撮影アイテムが登場するなど、豊富なコンテンツが揃っています。

画像：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

クリスマスシーズンに合わせ、この時期だけの撮影アイテムやパーティー気分を盛り上げるグッズが用意されているので、子どもと一緒に特別なクリスマスを楽しむことができますよ。

画像：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス詳細情報

すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌

住所：北海道札幌市東区北7条東9丁目2-20 アリオモール札幌 2階

対象年齢：2～12歳

利用料金：来店時期や店舗により異なります

※保護者の付き添いがないお子さまの入場はできません。

※大人のみの入場はできません。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。

※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。

北海道Likers編集部のひとこと

クリスマスシーズンに合わせ、この時期だけの撮影アイテムやパーティー気分を盛り上げるグッズが登場！

『すみっコぐらしあそびスタジオ』で親子そろって夢中になって楽しんで、クリスマスの素敵な思い出を残してみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】12月1日(月)から「すみっコぐらしあそびスタジオ」にてクリスマスイベント開催！ すみっコたちとサンタ姿でパーティーを楽しもう！ 数量限定！ぬい撮り背景になる「クリスマスカード」をプレゼント！ - PR TIMES

©Bandai Namco Experience Inc.

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

