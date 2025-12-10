有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする人気企画「アドリブ大河」が映画化、来年1月16日（金）公開が発表となったばかりの日本テレビ系「有吉の壁」。

本日12月10日（水）に放送した「有吉の壁SP」の中で、同時上映としてもう1作品あることを発表。同時上映となるのは、今年1月に「男女即興ユニット」企画で生まれたぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田修二の「京佳お嬢様と奥田執事」！

その世界観が何故か一部の方々に深く刺さり、放送直後から謎の大バズリ！その勢いにのって、ショートドラマ化、CM起用、漫画化、小説化されることに。その集大成として、ついに2人が銀幕デビュー。物語の舞台はフランス・パリ！まさかのスケールで「有吉の壁」10周年映画に笑いをお届け！

花の都パリを舞台に縦横無尽にお嬢様と執事が駆け巡る。お馴染みのライバルたちに加え、新キャラも登場!?

＜ストーリー＞

「奥田！京佳パリに住むことにする！」

京佳お嬢様史上空前のワガママが炸裂！

花の都パリを舞台に執事奥田が振り回される…

「有吉の壁」の人気キャラクターたちも続々登場！

壁から飛び出たキャラたちが銀幕でおてんばに暴れまわります！

どうする奥田執事！

「あのじゃじゃ馬〜〜！！」

＜主演＞

京佳お嬢様（金子きょんちぃ[ぱーてぃーちゃん]）

奥田執事（奥田修二[ガクテンソク]）

＜映画概要＞

有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」

同時上映〜映画「京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜」

2026年1月16日（金）より 3週間限定 全国公開

配給：TOHO NEXT

映画特報：https://youtu.be/DyrX4Pqf17o

「有吉の壁」公式YouTubeチャンネル「壁チャンネル」にて映画最新情報・ストーリーに悩む様子を配信中！：https://www.youtube.com/channel/UC-ASnhD1JXr-AISPr0tv_OA