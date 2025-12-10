韓国の今年の輸出額が日本に肉薄、産業界は「追い付き追い越す」に期待―中国メディア

中国メディアの環球時報は9日、韓国について、今年の輸出額が日本に肉薄していることを受け、産業界は「追い付き追い越す」に期待していると報じた。

記事はまず、韓国貿易協会のまとめによると、今年1〜10月の輸出額は、韓国が5791億ドル（約90兆3396億円）、日本が6061億元（約94兆5516億円）で、その差は2024年通年の1224億ドル（約19兆944億円）から300億ドル（約4兆6800億円）未満へと大幅に縮まり、過去最低水準となる見通しであることを紹介した。

その上で、「この躍進を受け、韓国の産業界は、韓国が初めて日本に追い付き、さらには追い越すのではないかと大きな期待を抱いている」と伝えた。

記事によると、韓国は24年上半期（1〜6月）に日本との輸出額の差を一時的に32億ドル（約4992億円）にまで縮めたが、下半期（7〜12月）には国際市場の変動によりその差が再び拡大した。今年に入ってからは半導体の価格と受注の回復に伴い、韓国の輸出は再び力強く反発した。

一方で、韓国の連合ニュースの分析によると、韓国の輸出額の改善は半導体産業に大きく依存していて、この分野を除外すると、今年の輸出額はむしろマイナス成長となるとも伝えた。（翻訳・編集/柳川）