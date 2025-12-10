プロ野球・巨人の宇都宮葵星（きさら）選手が10日、契約更改交渉に臨み、40万円アップの440万円でサインしました。（金額は推定）

宇都宮選手は2年目の育成内野手。今季は主に2軍で試合に出場。84試合で211打数61安打の打率が.289、盗塁は20（成功率は83％）という成績を残しました。内野だけではなく、外野にも挑戦し、「増田大輝選手のような」ユーティリティープレーヤーを目指しています。

「自分の目標である盗塁の数も超えることができましたし、バッティングでもプロ入って、初のホームランも打てたのでよかったです」と緊張気味に交渉後の会見で語った宇都宮選手。鈴木尚広コーチの教えを胸に、2軍で20盗塁達成できたのは「自信になった」と胸を張りました。

台湾で行われていたアジア・ウインター・リーグから戻ったばかりですが、今後は地元愛媛のトレーナーとトレーニングする予定。球団からは「バッティングに生かせるように、もう少しパワーをつけてほしい」と言われていて、持ち味のスピードを落とさないように筋肉量をあげてきたいと語りました。