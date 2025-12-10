女優の後藤久美子（51）が8日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）にゲスト出演。豪快な“大人買い”でスタジオと視聴者を驚かせる場面があった。

11歳でデビュー。国民的美少女として「ゴクミブーム」を巻き起こし、人気絶頂だった21歳の時に当時人気F1レーサーだったフランス人のジャン・アレジ氏（61）と交際を始めてフランスへ。2男1女を育て、現在はフランス婚とも言われる事実婚状態のアレジ氏とともにスイスのジュネーブで生活している。

この日は福岡県柳川市を訪問した旅の後編。現地収録は10月18日に行われたが、その後スタジオ出演もした。

それまで一緒だった笑福亭鶴瓶（73）と離れ、後藤が単独で訪れたのがのり店。実はのりが大好物で、到着前から「やっとのり購入！」と目を輝かせていた。

道中で会った街の人に教えてもらったのり店を訪れた後藤は「私、のりは絶対購入します！」と自ら笑顔で撮影交渉。中にいたお客さんに記念撮影を頼まれると、周囲を気遣って「外に出ます？」と言って店外で撮影に応じるなど、気さくなところを見せた。

そして、店から撮影オッケーをもらうと「最高！」「おいしい！」などと言いながらの試食を経て店内で待望のショッピング。「東京にいる時用に…」「どうしよう、もうスーツケースぱんぱんになっちゃう」などと言いながら次々と有明海産のおいしいのりを“大人買い”した。

買い物かごがいっぱいになるまで入れられた大量ののりに、VTRを一緒にスタジオで見ていた鶴瓶は「めちゃめちゃ買うてるやん！」と一言。小野文恵アナウンサー（57）も「こんなにのり買うんですか…」と思わず声を上げたほどだった。

そして、「いいかな、これで」とやっと満足してお会計に進んでみると、なんと、のりだけで1万8571円のお買い上げ。小野アナは「こんなにのり買うことあります？」と再び驚きだったが、VTRの中のゴクミは「いい一日を終えられそうな感じ。満足！」と満面に笑みを浮かべたのだった。

スタジオでは「（スイスに）持って帰る予定なんですけど、今もうどんどん減っていってまして…」とすでに結構食べ進んでいることを明かしたゴクミ。

スタジオにも登場したのりを食べ、観覧客にも自ら配って歩くなど大サービス。その際、女性の観覧客に「（私の）歯にのり挟まってない？」と歯を見てもらうなど、どこまでも気さくだった。