石炭火力はコスト高なので、電気代に跳ね返ってくるんですよね…。

AIには近未来的なイメージがありますが、大量に消費する電力を未来とはほど遠い過去のエネルギーである石炭に依存することになりそうです。石炭を燃やせば気候変動を悪化させるだけでなく、他の燃料と同様にその被害の多くを周囲の環境や地域の人々に押しつける厄介なエネルギーなのです。

データセンター急増で石炭火発の廃止が延期に

Politicoの報道によると、シンクタンクであるFrontier Groupの分析を元に、電力会社が予定していた石炭火力30基の廃止計画が延期されているそうです。その理由は、急増するデータセンター向けの電力を確保するためなのだとか。

EPA（アメリカ環境保護庁）のリー・ゼルディン長官は、FOXニュースに寄稿した論説で次のように述べています。

国内製造業の需要増加とAIデータセンターの急速な拡大に対応するため、アメリカの石炭火力発電所は稼働を継続しなければなりません。

脱石炭火力に向かっているはずだった

2010年から2019年初めまでのオバマ政権の大半と、第一次トランプ政権の最初の2年間にかけて、アメリカの電力会社は合計546基にのぼる石炭火力発電所の閉鎖を発表していました。発電量を合計すると102ギガワットと、ニューヨーク市が夏に消費する電力の10倍に相当するそう。

非営利の環境正義系メディアのGristは、2012年の時点で石炭産業の衰退は環境規制の強化が原因ではないと指摘。その主因は「市場環境の変化であり、環境規制の改定ではありません。環境規制もスケジュールも緩和傾向にありました」と説明しています。

そして今、その市場環境の変化が石炭産業を復活させつつあります。呼吸器や肺にとってよくない傾向です。

アメリカ国立衛生研究所（NIH）のウェブサイト（気候変動関連の情報は片っ端から削除されているのに、これに関しては今もなぜか削除されずに残っています）には、｢1999年から2020年にかけて、石炭火力発電所からの排出がなければ、46万人が死なずに済んだ｣と記載されています。

トランプ政権で石炭が復活

念のために補足しておくと、オバマ政権は最終的に石炭火力の排出規制を導入しました。しかし、第一次トランプ政権でその規制を完全に撤廃する方針が採られ、2019年に規制撤廃が実現しました。

そして、現在の第二次トランプ政権では、石炭の普及だけでなく、既存の安全対策を弱体化させることで、潜在的な危険性まで増大させようとしているようです。

炭鉱労働者や周辺住民の健康と命が代償に

Politicoによると、EPAが新たな規制緩和を策定する間のつなぎ措置として、2027年まで約70カ所の発電所が水銀や煤煙の規制を順守しなくてもおとがめなしの扱いを受けているとのこと。

また、米Gizmodoが今年初めに指摘したように、トランプ大統領は「美しくクリーンな石炭」を称賛する一方で、炭鉱労働者の安全対策を弱体化させています。労働組合は、長年求めてきたシリカ粉じん規制が凍結されたことを受けて、政権を提訴しています。労働省の試算によれば、この規制は1,000人の命を救う見込みでした。

当然ながら、トランプ氏は自身を石炭産業の救世主として誇らしげに語るでしょう。同氏がAI需要を生み出したわけではありませんが、石炭の採掘によって利益を得る株主の市場環境を有利にしているのは間違いありません。

その裏で代償を払わされているのは、炭鉱で働く労働者だけではありません。採掘現場や火力発電所の近くで暮らす住民たちもまた、健康被害や汚染の影響を背負わされています。最悪の場合、その代償を命で払うこともあるのです。

炭素を排出しない電源とデータセンターをセットにすれば、傷つく人が少なくすみますし、今や再エネは化石燃料よりも低コストになってきているので、そっちの「市場環境」に従って物事が動くといいなと思います。