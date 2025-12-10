お値下げ待ってましたーー♡【GU】ガバッと買いたい！「即戦力トップス」

今買ってすぐに着られる旬のトップスが、【GU（ジーユー）】でお値下げ中との情報をキャッチ！トレンドのシルエットを取り入れたプルオーバーや、着こなしにきちんと感とシャレ感を添えてくれるニットトップスなど、どれもミドル世代のデイリーコーデに役立ちそうなアイテムばかり。即戦力になるトップスをお得にゲットしたい人は、ぜひチェックしてみて。

ショート丈でトレンド感あふれる洗練プルオーバー

【GU】「パフスウェットプルオーバー」\1,290（税込・セール価格）

スウェット素材のプルオーバーも、ショート丈なら一気に今っぽいバランスで着こなせる旬のアイテムに。ハリ感のあるパフスウェット素材とこなれて見えるドロップショルダーが、部屋着っぽさを払拭して洗練された雰囲気を演出します。裾をキュッと絞ったようなデザインが丸みのあるシルエットを作り、ほどよくフェミニンな印象もプラス。

大人カジュアルが上品に決まる襟付きハーフジップデザイン

【GU】「パフニットハーフジッププルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

コンパクトな襟とハーフジップデザインがポイントの、ゆったりシルエットのプルオーバー。ラクな着心地ときちんと感を両立したいときに重宝しそう。ハーフジップを上まで留めれば上品に、開けて着ればカジュアルにと、スタイリングに合わせてアレンジが可能。インナーのシャツやカットソーをチラ見せしたレイヤードコーデを楽しむのもGOOD。

スポーティーなプルオーバーを素材とシルエットできれいめに

【GU】「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

スタンドカラーのハーフジップデザインが、スポーティーな印象を与えるプルオーバー。ハリ感と肉厚感のあるスウェット素材により、カジュアルな中にもきれいめなムードを感じさせます。袖にあしらわれたダーツが立体感を作り、さらりと着るだけでニュアンスのあるこなれた着こなし感が叶いそう。程よいショート丈で、合わせるボトムスを選びにくいのも嬉しいポイントです。

ワザいらずでコーデの軸が決まるセットアイテム

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

ショート丈のボートネックカーディガンと、Vネックベストのセットアイテム。重ねて着ると襟元と裾から少しだけベストがのぞくシルエットで、ワザいらずでこなれ感のある着こなしが叶いそう。カーディガンは、前後を逆にすればプルオーバー風にも着られる2WAY仕様。季節感のあるマスタードのほか、ベーシックカラーのネイビー、グレー、ナチュラルの全4色展開。

Writer：Emi.S