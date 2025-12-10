少し眠たいのか、悲しいことがあったのか、とろ～んとした表情を浮かべながら水を飲む猫さん。ところが、その様子をじーっと見てみると…。まさかの光景にSNSでは多くの視聴者も自然と笑みがこぼれたようです。

SNSで話題となっている投稿は、記事執筆時点で14万再生を突破し、「何が悲しくて水飲んでるんだよw」「おい！可愛すぎだろ」といったコメントが寄せられました。

【動画：水を飲んでいた猫ちゃん→『口元』をよーく見ると…つい笑っちゃう光景】

なぜか悲しげな表情で水を飲む猫さん

TikTokアカウント「ANNA」に投稿されたのは、何とも言えない表情で水を飲んでいるエキゾチックショートヘアの猫さんの姿です。

ある日、飼い主さんが様子を見ると、自動給水機で水を飲んでいたという猫さん。ところが、その表情を見てみると、悲しんでいるのか、それとも眠いのか、どちらとも取れるとろ～んとした表情をしていたといいます。どうしちゃったんでしょう…？

水…飲めてるよね…？

しかも、猫さんの口元をジーっと観察してみると、舌が水に当たっていないように見えます。悲しみや眠さで呆然としていて、水を飲めていないことに気づいていないのかもしれません。猫さん、しっかりするんだ！！

その後も猫さんは、水を飲めていないことに気づかず、悲しげな表情でひたすら口を動かし続けていたとのこと。飼い主さんも猫さんの様子を見て、笑いをこらえるのが大変だったことでしょう。エキゾチックショートヘアの猫さんのとろ～んとした表情は、破壊力バツグンの可愛さです！

ただ顔が濡れただけ…

お水を飲むつもりが、ただただ顎とほっぺたが濡れただけの猫さん。そんな愛くるしい姿が大きな注目を集め、TikTokで8000件を超える高評価がついています。

投稿には「の、飲めてるか！！？」「エキゾはなーにしても可愛いですよね」「きゃわいぃいーーーと思ったら飲めてないし笑」「絶対野生で生きていけないじゃ～～ん」「うちの子と同じですwww」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ANNA」では、猫さんが水を飲んでいる様子の他に、可愛らしい顔でくつろいでいる姿も投稿されています。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ANNA」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。