猫がお留守番の後によく見せる行動5選

猫は留守番中の不安や寂しさを、帰宅後の行動で表現することが多いです。ここでは、飼い主さんがよく目にする代表的な5つの行動を紹介します。

1.知らん顔

帰宅しても目を合わせず、背を向けたり隅でじっとしているのは「寂しかった」「置いていかれた」と感じたサインです。

これは怒っているのではなく、気持ちを整理している時間。無理に構わず、落ち着いた声で優しく話しかけてあげましょう。

2.甘えてスリスリ・鳴いて気を引こうとする

飼い主の足元や手に体をこすりつけたり、鳴きながらついて回るのは「安心した」「そばにいたい」という愛情表現です。このときは、スキンシップのチャンス。

短時間でもいいので、撫でたり抱っこして心を落ち着かせてあげましょう。

3.飼い主や荷物のニオイを入念にチェックする

帰宅直後に服やカバンをくんくん嗅ぐのは、猫の“安全確認”行動です。

外のニオイを通して「どこに行っていたのか」「自分のテリトリーは無事か」を確かめています。この行動は自然なものなので、無理に止めずに安心できるまで見守るのがベストです。

4.鳴き続けたり物を落とすなどのイタズラ行動

留守番中に感じたストレスや不安が強いと、帰宅後に鳴き続けたり、物を落としたりして気を引こうとすることがあります。

叱るのではなく、まずはその行動自体は無視をすること。すぐに構うと行動が悪化する可能性があります。そして、落ち着いたらスキンシップや遊びで安心感を与えることが大切です。

5.食欲の変化や寝てばかりなどのストレスサイン

極端に食べる量が減ったり、動かずに寝てばかりいる場合は、留守番が負担になっている可能性があります。

生活の変化などでストレスを感じた猫は、エネルギーを節約するような行動をとることがあります。全く食べない場合や食欲不振が丸一日続く場合は、まず動物病院へ相談をしましょう。検査上問題が見つからない場合は、生活リズムや生活環境を整えることでストレスを減らしてあげましょう。

帰宅後に飼い主がしてあげたいケア

お留守番のあとは、猫の気持ちを受け止めてケアする時間を持つことが大切です。外の音や飼い主の不在による不安・興奮が残っている場合もあるため、まずは安心感を与える対応を心がけましょう。

帰宅後はすぐに大声で話しかけたり、抱き上げたりせず、静かに「ただいま」と声をかけて様子を見守ります。飼い主の帰宅を猫にとっての「一大イベント」にすると、不安行動が悪化することもあるため、あくまで普段と変わらない態度を心がけましょう。猫が自分から近づいてきたら、撫でたり軽くスキンシップをとることで、少しずつ気持ちが落ち着いていきます。

あわせて、室温・トイレの清潔さ・水の量など、生活環境のチェックも忘れずに。快適な状態が保たれていることで、猫の安心感がより深まります。

まとめ

お留守番のあとに見せる猫の行動には、不安を和らげたり、安心を確かめたりする気持ちが込められています。そっけない態度や甘えるような仕草も、「また一緒にいられる安心感」の表れと受け止めてあげましょう。

大切なのは、帰宅後に少しだけ猫のペースに寄り添うこと。静かに声をかけたり、そばにいてあげるだけでも、猫の心は落ち着いていきます。

毎日の「いってきます」と「おかえり」を丁寧に過ごすことで、少しずつ信頼が育まれていきます。これからも猫にとって安心できる存在でいられるよう、日々の関わりを大切にしていきましょう。

(獣医師監修：唐野智美)