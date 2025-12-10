可愛くて食べられないよーーッ！（汗）【ミスド】終売前に急いで♡「限定ドーナツ」

【mister Donut（ミスタードーナツ）】では、毎年話題のポケモンコラボが、今年も登場！ 2025年は「タマゲた！ 冬のポケモンキャンペーン」として、ピカチュウやメタモンなど、大人気キャラクターがドーナツに変身しました。ふわふわ・ザクザク・しっとり……それぞれ異なる食感で、どの子も写真映え抜群！ 販売は12月下旬までの予定ですが、毎年早期完売が続出するので、気になる人は早めの購入が安心です。

ツリー型が可愛すぎる！「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」

ネットオーダー限定の「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、ひと目で冬気分を高めてくれるキュートな一品です。見るからにクリームたっぷりのボリューム感で、甘党さんにはたまらない仕上がり！ メタモンはもちろん、ドーナツポップが8個もついていることも、嬉しいポイントです。

もふもふ感がたまらない～！「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」

カスタード風味のフレークとチョコクランチをまとった「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」。ふわっとしたイースト生地にホイップがたっぷり入っていて、食感のコントラストが楽しめそうです。ストロベリーチョコのほっぺやチョコプレートの目など、細部まで丁寧な仕上がりにキュンッとして、食べるのが勿体なくなりそうです。

ビジュアルも食感も◎「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」

「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」は、シュー生地ならではの軽さが魅力の逸品。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「ドーナツ特有の油っぽさや重たさがなく、驚くほどパクパク食べられる」のだとか！「表面はカリカリ」ともコメントされていることから、ビジュアルから味わい、食感まで、たっぷりと楽しめそうです。

「タマゲた！ タマゲタケドーナツ」は、上からも見て欲しい！

「タマゲた！ タマゲタケドーナツ」では、チョコの甘さとストロベリーシュガーの食感を楽しめます。先ほどご紹介したピカチュウやメタモンと並べて、ポケモンの世界観に浸るのも◎ そしてこちら、上から覗いてもとってもインパクトのあるビジュアルなんです。全種類コンプリートしたくなる、期間限定のラインナップは、年齢問わずワクワクが止まらない可愛さです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里