ソファにぺちゃんこな姿で寝そべっていた子猫さん。起き上がったときのふっくらボリューミーなボディが可愛すぎると反響を呼んでいます。

SNSで話題の投稿は記事執筆時点で188.8万回再生を記録し、「モッフモフが産まれた...」「動くまで人形だと思ってた」「ピラティス上手そうな猫」「空気が入ったみたいでかわいい笑」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ぺちゃんこになっていた子猫』が起き上がると…思わず声が出る『たまらない瞬間』】

ぬいぐるみのような子猫

TikTokアカウント『むんたくん』に投稿されたのは、ミヌエットの子猫「むんた」くんの姿。短い手足にポテっとしたボディが可愛いむんたくん。短い手をバタバタさせておもちゃ遊びをしたりママさんに思いっきり甘えたり、充実した毎日を送っているそう。

ある日、むんたくんがソファの上でぺちゃんこに寝そべっていたといいます。手は顔の下に収納され、体の下半分は毛布の中。むんたくんの後ろには、大きなぬいぐるみたち。モフモフボディのむんたくんも、まるでぬいぐるみの一員のよう。リラックスした表情からは、「気持ちいいニャ」と聞こえてきそう。

ぺちゃんこからモリモリに

ぺったりと寝そべっていたむんたくんが、起き出したといいます。まずは顔を起こし、顔の下から可愛いお手手が登場。手で踏ん張って体を起こすと、ぺちゃんこだった体がふっくらボリューミーに。毛布の下から可愛いモフモフが誕生したのだとか。

ママさん曰く、「ぺちゃんこがモリモリになる瞬間」なのだそう。ぺちゃんこボディのときもモリモリボディのときも、魅力が詰まった可愛すぎるむんたくん。むんたくんと過ごすと、毎日メロメロになってしまいそう。

甘えん坊な姿にメロメロ

その後、短い足でテクテクと歩き出したというむんたくん。まだ子猫のむんたくんが1歩ずつ足を踏み出す姿は、天使そのもの。ギュッと抱きしめたくなってしまいます。

ママさんに甘えるのが大好きだというむんたくん。特に顔を撫でられるのが好きだそうで、ママさんに顔をナデナデされているときのむんたくんからは幸せオーラが溢れているのだとか。ママさんも、むんたくんの「ゴロゴロ甘えん坊モードのときがたまらない」のだそう。相思相愛のむんたくんとママさん。これからも、癒やしたっぷりの時間を過ごすことでしょう。

ぺちゃんこからモリモリになるむんたくんの姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしをもたらしました。

投稿には、「何だこの天使は」「かわいすぎて声出なかった」「ぬいぐるみみたい～♡」「こんな子と生活できるなんてうらやましすぎる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『むんたくん』には、ミヌエットむんたくんの愛らしい成長記録が投稿されています。

