2026年3月に解散することを発表したアイドルグループ「#ババババンビ」（宇咲、神南りな、近藤沙瑛子、小鳥遊るい、岸みゆ）が、12月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】5人でギュッと 魅力もボリュームも詰め込んだ#バババンビ

メンバーそれぞれが単独でグラビアに登場することは多いが、5人そろってはレア。神南（かんなみ）りなは「私は加入して初めての集合撮影 天気も良くて楽しい撮影でした!!是非チェックしてみてね♥♥」、近藤沙瑛子も「5人で初だったよ」とアピールした。モフモフの猫耳をつけて5人でぎゅっと固まるショットなど、ソロとは違うテイストもある。



「週プレ」公式サイトでは岸みゆ、小鳥遊るいがインタビューに登場している。お気に入りは岸、小鳥遊ともに白のレオタードを着たカット。岸は「みんなの素材の良さが生かされていると思いますし、何より清純に見える」、小鳥遊は「3年前に週プレさんに集合カットを撮影してもらったときも同じ衣装を着ていて、エモさもありました」と思いを明かした。



同号は高野真央が表紙＆巻頭を担当。都丸紗也華、花城奈央＆渚のん、星野琴、宮越虹海も登場している。



（よろず～ニュース編集部）