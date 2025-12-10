【台北＝園田将嗣】台湾当局が今月４日、中国の動画共有アプリ「小紅書」に１年間、接続を遮断する命令を出した。

台湾では過去２年間、同アプリを悪用した詐欺被害が約１２億円に上るが、運営主体が中国にあるため捜査が難しいためだという。

発表などによると、同アプリの台湾の利用者は約３００万人。２０２４年以降、同アプリを悪用した詐欺事件が１７０６件起きており、被害金額は２億４７６８万台湾ドル（約１２億円）に及ぶ。偽のインターネットオークションや投資話、ロマンス詐欺が手口として多い。

台湾当局は同アプリなど５つのアプリを分析した結果、使用端末からの情報収集や、生態認証のデータが取得されるなどの恐れあることも判明したとしている。他のアプリは、中国の動画共有アプリ「抖音（ドウイン）」（ＴｉｋＴｏｋ）、ＳＮＳ・微博（ウェイボー）と「微信（ウィーチャット）」、百度（バイドゥ）のクラウドサービス。

これらにデータ保管場所への接続を許可すると、携帯電話の位置情報や通信記録、クレジットカードの番号が盗まれる恐れなどがあるという。特に「小紅書」は最も危険性が高いと認定された。

台湾当局は、中国政府がアプリの運営主体に利用者のデータを提供するように要求できるとも指摘し、「個人情報が中国に収集・運用され、（台湾の利用者の）プライバシーや安全に高いリスクをもたらす」としている。これに対し、中国で台湾政策を担う国務院台湾事務弁公室の報道官は１０日、「台湾の若者が中国に対する理解、同胞との交流を深めようとする民意の動向を阻むことはできない」と反発した。