À¾ÀîÍÚµ±¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÀïÎÏ³°¢ªÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö°úÂà»î¹ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¡×¡Ö¿·¾±Ìîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿À¾ÀîÍÚµ±³°Ìî¼ê¤¬£±£°ÆüÇÛ¿®¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇ®¥¹¥®¥ä£ã£è¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¸µÆ±Î½¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¡£À¾Àî¤Ï¡Ö£³²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÀïÎÏ³°¤¬¡£ÆþÃÄ¤¬£´²óÌÜ¡£Î¨Ä¾¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÂàÃÄ¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤Þ¤º¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¤Ï¡Ö°úÂà»î¹ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¾Àî¤Î¹Í¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢°ì½µ´Ö¤ÎÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¡££²Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²¿¤«°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊÖÅú¡£¡Ö¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸½Ìò¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡Ù¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤ËÏ¢Íí¡£¤µ¤é¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àºÇ½ªÀï¤¬³ù¥±Ã«¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àºßÀÒ»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö·ª»³¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¡¢°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø·ª»³¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆËÜ²»¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°éÀ®·ÀÌó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¸½Ìò¤Î³ÍÆÀ¤¬¥À¥á¤Ê¤é¡¢°ìÆü·ÀÌó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö´Ä¶Åª¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¿·¾±¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¿·¾±Ìîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£