母子家庭で育ったタレントのユージさん。小学校時代にひどいいじめにあっていた反動で、中学・高校時代はヤンキーに。荒れた生活を送りながら、モデルや俳優として芸能活動もしていました。子どもを育てるため仕事に邁進する母親と、周囲に頼ることができず寂しい思いを抱えて育ったユージさんとの間で感情がすれ違い、確執が深まった末にある日、警察沙汰になるほどの事件が起きてしまいます。

【写真】「かつては確執も」シンママとして必死にユージさんを育てた母と（12枚目/全18枚）

思い詰めた母が包丁を持って泣き叫び

幼少期のユージさんとお母さん

── 父親はアメリカ人、母親が日本人で、両親の離婚を機に5歳で母と日本へ来たユージさん。小学校時代は日本語がうまく話せずいじめられ、怖がられる人になればいじめられないだろうと中学・高校ではヤンキーになったそうですね。14歳で芸能活動を始めるもバイク事故でキャリアが中断し、そのころから母親との確執がさらに深まったとのことですが、ケンカが増えたり、逆に会話しなくなったりしたのでしょうか？

ユージさん：母とは顔を合わせるとケンカになるので、高校に入ってから建築現場で仕事をしてお金をため、1年生の終わりごろにはひとり暮らしを始めたんです。通っていた高校は埼玉にあったのですが、東京の地元仲間と遊びたかったので、学校の近くじゃなくて地元に部屋を借りました。中学生からモデルや俳優の仕事をしていましたが、それより建築現場の稼ぎが大きく、家賃や生活費以外にもバイクを買ったり友達と遊んだりするお金もありました。

仕事のために学校に行かない日もあり、母親からはいつも怒られていましたし、離れて住んでいるのに「まだ家に帰ってきてないの？」「何時だと思ってるの？」と口うるさかったんですよね。おそらく母としては生活がどんどん荒れていく僕を見てつらかったんだと思うんですけど、僕も思春期で反抗的な態度を取り続けていました。その結果、母が僕の家に包丁を持って乗り込んでくるという事件が起きました。

── え、包丁を持って？

ユージさん：はい。高校3年生のとき、ひとり暮らしの家で僕が寝ているときに包丁を持って入ってきて、馬乗りになっていたんです。なんか体が重くて苦しい、金縛りなのかな、と気配を感じた僕がパッと目を開けると母親が僕の上に乗っていて、一瞬夢か現実かわからないくらいでした。無意識に飛び起きて母を押しのけると、泣きながら「あんたを殺して私も死ぬ」と叫んでいました。

騒ぎが大きくなって警察沙汰になり、事情聴取のために警察署へ行きました。事情はどうあれ、包丁を持っているほうが被疑者ということになり、僕は被害者。警察官からは「お母さんを逮捕することもできます」と言われましたが、いくら母親が憎くてもさすがに逮捕まではしてほしくないという気持ちになりました。ただ、もう顔も見たくないと僕が言ったので、母親に「接近禁止命令」が出て、そこから母は僕に会えなくなりました。

── 包丁を持ったお母さんは、日ごろのユージさんに対する不満や不安の積み重ねが爆発したような感じだったのでしょうか？

ユージさん：きっかけはバイク事故かもしれません。その1年前にバイクに乗っていた際、運悪く車にはねられるという交通事故にあいました。足の骨が飛び出て切断するかどうかという大けがを負って1年間入院していたんですよね。そんな大けがから無事に生還したにも関わらず、退院後も学校へは行ったり行かなかったりして、将来も考えずに仲間とつるんでいる僕を見て思い詰めたんだと思います。しかも、その事故のせいでオーディションに受かっていた『ごくせん2』を急きょ降板していたので、多くの人に迷惑をかけたのに、まだ目が覚めないのか、といったような心境だったと後で聞きました。

── 大人になり、父親になって振り返ると、当時のお母さんの行動をどう感じますか？

ユージさん：ずいぶん心配かけて申し訳なかったし、つらかったと思います。アメリカにいる父方の家族は裕福だったのに、離婚をして日本に僕を連れ帰ってきて、アメリカ人との結婚を反対していた実家には頼れないし、どうにかひとりで息子を一人前に育て上げようとしてくれた。必死でがんばってくれていたのに、がんばればがんばるほど僕と間の溝は広がるばかりだったので。

そのいっぽうで、息子を立派な大人に育てることにとらわれて、理想の人物像を僕にあてはめようとしていたという気もします。シングルマザーだった負い目もあると思いますし、お金を稼いで最低限の生活や僕の教育に注ぎ込むことに必死過ぎて、母も周りが見えなかった部分があったのではないでしょうか。

そのため、仕事ばかりで家にいなかった母にはいじめられていることも言えず、ずっとひとりで寂しい思いをしました。いじめっこを見返したくてヤンキーになり荒れていった僕も間違った方向に進んでいたのかもしれませんが…。自分も父親となった今となっては、当時の母の行動が彼女なりの愛情表現だったということも、母がそのときどれほどの覚悟を持って僕の家に乗り込んできたかも、痛いほど理解できるようになりました。

14年ぶりに再会した父はハリウッド俳優だった

16歳のころのユージさん

── お母さんとの事件があり、高校卒業後はどうされたのでしょうか？

ユージさん：アメリカに行きました。後で母の計画だったと知ったのですが、当時ひとり暮らしをしていた僕の家に、母の知り合いで占い師だと名乗るおばさんが訪ねてきて、僕にアメリカ行きのチケットを渡したんです。いま考えるとめちゃくちゃ怪しいんですけど、当時の僕は母とのことも生活のことも、感情がぐちゃぐちゃで将来が見えなくて疲れていて。チケットをもらえるならちょっと行ってみようかな、という感覚になり、アメリカに渡りました。そしたら空港で父親が待っていたんです。14年ぶりの再会でした。

── 占い師もお父さんも、お母さんが仕組んだことだった？

ユージさん：そうです。僕が母の言うことは聞かないだろうとわかっていたので、知り合いに頼んでアメリカに行くように仕向けて、父にも連絡を取っていたんです。

── 空港で、お父さんのことはすぐにわかったのですか？

ユージさん：自分にそっくりな、でっかい僕みたいな男の人がいたので、絶対に父だと思いました。アメリカでのことは何も決めていなかったけれどあまりお金を持っていなかったので、滞在費が浮くと言われてそこから父の家でしばらく一緒に暮らすことになりました。すべてを英語で会話をするのは小学生以来でしたが、意外と覚えていてコミュニケーションには困りませんでした。

── 14年ぶりに再会したお父さんとのふたり暮らしが始まったのですか？

ユージさん：父は仕事仲間と大きな家を借りて3人でルームシェアしていて、そこに僕も加えてもらいました。そこで初めて知ったのが、父親の職業がハリウッド俳優だということ。ルームシェアしていたのも役者仲間でした。5歳で日本に来てから父の顔も見ていないし、仕事もよく知らなかったので、まさか俳優をしていたとは驚きました。

── お父さんとのアメリカ暮らしはどうでしたか？

ユージさん：楽しかったです。父は少年っぽさを残している人で、スポーツを愛していて、一緒に野球やサッカーをしたりジムに行ったり、ときには撮影現場に連れて行ってくれたりもしました。カメラの背後から父の演技を見て、何も知らずに自分も俳優の仕事を始めていたことに運命を感じました。

父とは、僕も日本で映画に出たことがある（2003年・オダギリジョー主演『アカルイミライ』）という話をして、アメリカとの撮影方法の違いを話すこともありました。何より、僕の見た目がヤンキーだろうが何だろうが、怒られることもないから楽しかったんです。アメリカにはいろんな人種や格好の人間がいて、僕の眉毛がどれだけ細くても、パンチパーマでイカついかっこうをしていても、怖いとは思われない。それもひとつの個性として受け入れてくれるから、居心地がよかったです。

アメリカ横断のロードトリップで心が浄化された

── アメリカにはどのくらい滞在されたのですか？

ユージさん：1年間です。20歳の誕生日を迎えて日本に帰ってきました。本当は、3か月で日本に帰るつもりだったんです。でも、アメリカ暮らしを始めたころに、暴漢に襲われて金品やパスポートを奪われ、パスポートの再発行に時間がかかるというので結果的に長期滞在になりました。それで父が「アメリカにはお前のおばあちゃんも、お父さんの兄弟もたくさんいるから、家族みんなに会いに行こう」と言って、父が住んでいたカリフォルニア州からおばあちゃんが住むイリノイ州まで、アメリカ横断のロードトリップをすることになりました。ふたりで車の運転を交替しながら、2週間かけて旅をしました。

── 父と息子のロードムービーみたいですね！

ユージさん：本当にそんな感じでした！ルート66をひたすら走り、途中で地平線の向こうが見えずにゆらゆらと蜃気楼のようになっていたこともあるし、寒くて震えたエリアもあるし、タイヤがパンクしたことや、テールランプがきれて警察に車を停められたこともありました。

ずっと男ふたりで過ごしているので、ケンカもしました。ささいなことですけどね。アメリカのヒットチャートが聞きたい僕と、トーク番組が聞きたい父とでラジオのチャンネル争いをして。でも、そうやって濃密な時間を過ごして父との仲も深まり、14年間のブランクが一気に縮まった気がしました。

── おばあちゃんや親戚との再会はどうでしたか？

ユージさん：みんな会うとハグしてくれて、僕はこんなに家族がいて愛されていたんだな、というのを実感しました。シングルマザー家庭で母は仕事に忙殺されていたし、母方の親戚とは疎遠だったので。僕が求めていた家族からの愛を一心に受けて、自分のなかの虚勢や穢れみたいなものがそぎ落とされて浄化され、人に対してやさしい気持ちになり、感謝の気持ちでいっぱいになっていきました。

謝罪行脚するなか『ごくせん3』のオーディションが

── 帰国するころには、心の垢が取れたような感じだったのでしょうか？

ユージさん：まさにそうです。ヤンキーでいきがっていた僕は別人のようになって帰国しました。人が何をやっても受け入れて許せるし、逆に自分がしてきたことに対しての後悔が湧き出てきて、日本に帰ったらまず、いままで迷惑をかけてきた人たちに謝りたいと思いました。芸能事務所や仕事関係の人、同級生や地元の友達、学校の先生、そして母親に。

── お母さんにはどんな言葉をかけたのですか？

ユージさん：日本に帰る日が決まってから、母には電話をしました。これから日本に帰ると知らせたうえで「いままでごめんなさい」と伝えたのですが、母の反応は「全然いいよ」と軽い感じでちょっと拍子抜けしました。「そんなことより日本に帰ったらどこに住むの？」と言われ、地元に帰ったらまた荒れた生活を送りそうでどこに住むか悩んでいると答えたら、「私はいま、埼玉に住んでいて部屋も空いているから、よかったら一緒に住む？」と提案され、甘えさせてもらうことにしました。帰国後、母の家に行くと、自然豊かな環境のなかで家庭菜園を楽しみながら暮らしていました。

── 帰国後はまず謝罪行脚の日々を送ったのですか？

ユージさん：そうです。まずは芸能事務所ですね。『ごくせん2』のオーディションに受かっていた16歳のときにバイク事故にあい、ドラマ出演はまぼろしに。それ以降、芸能活動から遠ざかっていたので、アポを取ってマネージャーに会いに行きました。その日は社長もたまたまいて、いままでのことを謝罪して「気持ちを入れ替えて生きていくつもりです」伝えたところ、受け入れてくれました。「これからどうしたいか」と聞かれて「実はアメリカにいる父親も俳優だったし、運命を感じている。もう一度芸能の世界でがんばりたい」と言うと「じゃあ、うちでやれよ」と言ってくれたんです。つくづく懐が深い事務所だと思います。

── その後、俳優のオーディションを受けるようになったのですか？

ユージさん：事務所に復帰してすぐ、なんと『ごくせん3』の放送が始まることがわかり、どうしてもオーディションを受けたいと頼んでエントリーしてもらいました。その結果、無事に3次審査まで進み、受かったんです。

ただ僕としては、オーディションの合否がどうなるかより、16歳のときバイク事故で迷惑をかけた『ごくせん2』のスタッフさんたちに会って謝りたい気持ちが強かったです。オーディション会場には通常「よろしくお願いします！」と言って入るところ、僕だけ「すみませんでした！」と言って入りました。当時の制作スタッフさんは僕のことを覚えてくれていて、なぜか「前のほうがよかったな」と言われました。丸くなる前の僕のほうが、ヤンキーらしくて『ごくせん』には合っていたと（笑）。

「16歳のころの感じに戻せないか」と言われて、「見た目は戻せます！」と答えてチャンスをもらいました。おかげさまで20歳のときの『ごくせん3』が芸能復帰作となり、そこから38歳になる現在までずっと芸能の仕事を続けさせてもらっています。

── 帰国後のお母さんとの暮らしは、以前とは違った穏やかなものになったのでしょうか？

ユージさん：そうですね。そこからは親子仲はいいですし、感謝の気持ちも伝えていて。いまは一緒に旅行も行くし、孫とも仲よしです。母は数年前に再婚をして、ひとり息子としては安心しています。

取材・文／富田夏子 写真提供／ユージ