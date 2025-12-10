１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、群馬・妙義山、神奈川・日向山などで相次ぐ山林火災について報じ、出火原因、住民への影響などを分析した。

コメンテーターとして出演したフリーアナウンサーの古舘伊知郎氏は「木を見て森を見ずって言葉があるけれども、我々は炎が上がってるから火を見るんだけれども、火を見て森を見ずになっちゃいけないと思うんですよ」と話し出した。

「出火の原因が分からないけど、これだけ乾燥（していること）がベースにある。やっぱり温暖化が乾燥を促すってのがあるじゃないですか。日本がずっと長く林業でやってきたことは針葉樹林を人工林としてつくってきたわけで。杉とか檜とか。そうすると、針葉樹っていうのは松ヤニのヤニみたいに油脂を含んでるから燃えやすいじゃないですか。枯れ葉は乾燥するじゃないですか。やっぱり、間伐とかやってこないで安い資材を海外から入れるって方向転換したがゆえに手入れが行き届かないから燃えやすい下草が残ってる。そういう我々がやってきたことのツケが出てるって見方をしないと」と続けると「どうしても火とか一番激しいところを見てしまうんだけど、背景を探らなきゃいけないなと思う」と提言していた。