4人の子どもを育て、イクメンのイメージが強いタレントのユージさん。ひと目惚れだったという奥さんは出会ったころ、ひとり息子を育てるシングルマザーでした。彼女の息子が、母子家庭で寂しい気持ちを抱きながら育った自分の姿と重なったユージさんは、一緒に彼女の子どもを育てようと決意して結婚。自分の家庭を持ち、子育てについて感じる両親からの影響とは…？

【写真】「この人と結婚する」ひと目惚れした妻と4人の子どもに囲まれるユージさんの近影（18枚目/全18枚）

彼女をひと目見た瞬間「僕はこの人と結婚する」

ユージさん

── ユージさんは2014年に結婚されましたが、奥さんとはどうやって出会ったのですか？

ユージさん：芸能の仕事をしているけれど、まだ稼いでるとは言えないような時期に出会いました。先輩が経営している飲食店でときどきまかない飯を食べさせてもらっていたのですが、そこにお客さんとして来ていた女性をひと目見て、もう直感で「僕はこの人と結婚するな」と思ったんです。当時、僕が23歳、彼女は30歳でした。

── まさにひと目惚れだったんですね。

ユージさん：まだ声も聞いてない、名前も知らない状態で不思議なんですけど、いわゆるビビッときちゃったんですよね。それで先輩に「変なこと言っていいですか。僕、あの女性と結婚する気がします」と言ったのを覚えています。先輩は「じゃあ、しゃべりかけてこいよ」と言ってくれましたが勇気が出なくて、先輩が間を取り持ってくれました。そこからは他愛もない話をして、ときどき一緒にお茶をするようになりました。

デートを重ねてからやっと彼女の家に呼ばれた日、玄関の前で「ちょっと待って。入る前に伝えておきたいことがある。覚悟はできてる？」と言われたんです。僕は、部屋がとても汚いから恥ずかしいのかな、と思ったので「全然気にしないよ、大丈夫だよ」と答えると、彼女は「見てみらったほうが早いかもしれない」と。いざ部屋に上がってみると部屋はきれいだったのですが、見知らぬ男の子が手を振っていて、そのとき初めて彼女がシングルマザーで6歳のひとり息子を育てていることを知りました。

でも僕としては、その子が彼女の子どもで、夫とは別れているという2点がクリアできていれば、この恋愛に何の問題なかったんです。その日は彼女とのデートということは忘れて、息子と遊ぶ日にしようと決めました。僕自身が5歳からシングルの母に育てられたひとり息子として、子どものころひとりぼっちですごく寂しかったので、勝手に彼女の息子も寂しい思いをしているんじゃないかと想像したんです。昔の僕には寂しさをぶつけられる父親的な存在がいなかったけれど、彼女の息子は僕が救ってあげられるんじゃないかと思っちゃったんです。

── 彼女の息子さんが、子ども時代のご自身の姿と重なったんですね。

ユージさん：まさにそうなんです。僕の母は一生懸命お金を稼いで僕にいい教育を受けさせようとしてくれましたが、僕としては甘えたくても甘えられない環境で育って。どんどんグレていって人生のどん底を味わったので、彼女の息子を僕みたいにさせたくない、と変な使命感が生まれたんです。彼女の家に初めて行った日に、めいっぱい一緒に遊んでいたら息子から「帰らないでほしい！ずっと一緒にいて」と言われました。その日からすぐに同棲を始め、今日まで毎日一緒にいます。

彼女の息子にとっては「友達以上、父親未満」で

子どもたちとお出かけ

──おつき合い当初から結婚前提だったのでしょうか？

ユージさん：いや、4年間一緒に住んでからやっと結婚に踏みきってくれましたが、彼女は離婚経験や息子のことがあり、はじめは結婚には慎重でした。彼女にとっては子どもがいちばんですから、息子にとって再婚することがいいのか、それとも僕と別れたほうがいいのか、葛藤しながら慎重に見極めていたと思います。4年の間に息子はずいぶん僕になついてくれたと思うのですが、彼女はそれでも事実婚のような状態でいいと言っていました。

── では結婚することになったきっかけは？

ユージさん：妻が長女を妊娠したんです。さすがにこれで結婚という話になるかと思ったら、妻はそれでも結婚という形にこだわらなくていいと言いました。認知をして一緒に育てていけばいいと。でも僕としては、妻が前夫の名字のままだったので、僕と妻の間にできた子どもが、僕の名字でもなく、妻の旧姓でもなく、会ったこともない前夫のものになることにものすごく抵抗がありました。それで妻を説得して入籍しました。

── ステップファミリーになるにあたって、気をつけたことはありますか？

ユージさん：僕と妻との間に生まれてくる赤ちゃんに対して、長男は複雑な気持ちになるだろうと思いました。でも長男には「あなたは大切な息子だよ」ということを忘れてほしくなかったし、何より赤ちゃんが生まれることで自分の母親を失うような気持ちになってほしくなかった。だから、産院から赤ちゃんを連れて帰るときは僕が娘を抱っこして帰宅し、妻には息子をハグしてもらうようにしました。細かいことですけど、自分の母親が新しい子どもを抱いて連れ帰る姿を見るのがショックなんじゃないかと思ったんです。

── 息子さんの気持ちを想像して行動されていたんですね。

ユージさん：そうですね。あとは、長男のことは僕が怒らないようにして、何か注意することがあるときは妻を通して言ってもらうようにしていました。後から来た僕が急にしゃしゃり出てきて「お父さん面」をするのは避けたかったので。あくまで彼にとっては、友達以上、父親未満、という立場でいたいんです。

── その後きょうだいが増えて、お子さんは4人になったんですよね？

ユージさん：はい。結婚するときに生まれた長女が11歳、次女が10歳、末っ子が2歳で、長男は22歳になりました。末っ子はもう孫感覚ですね。長男もかわいがってくれていて、写真をいっぱい撮ってはスマホの待ち受けにしています。

── 毎朝ラジオの生放送があり、テレビのレギュラー出演もあってお忙しいなかですが、お子さんとの時間はどうやって捻出しているのですか？

ユージさん：朝はラジオの生放送が終わったらいったん帰宅して、末っ子を保育園に送っています。その後仕事に戻りますが、毎朝ラジオが6～9時のオンエアで早朝から動き出さなくちゃいけないので、夜は早めに帰宅して家族と話をする時間にしています。オフができたら家族旅行に行きますし、意外と家族との時間は取れているんじゃないかな。

理想の父親像や子育てモデルは作らなくていい

息子の運動会で親子ダンスに参加するユージさん

── ご自身が子ども時代にひとりぼっちで寂しい思いをしていたという話がありましたが、描いている理想の父親像などはありますか？

ユージさん：ないんです。僕の母がわりと僕に対して理想のいい子像を描いていたことに困惑していたせいもありますが、自分の子どもには、将来こうなってほしいという親の考えを押しつけたくない気持ちがあって。

僕と妻が子どもたちに向き合った結果が、大人になった彼ら、彼女たちなんだろうなと思うんです。もし子どもたちが何か悪いことをしてしまったら、それは子どものせいじゃなくて親の責任じゃないかなと。その場合は親が関わり方を反省すればいいし。なので、決めたことを守るんじゃなくて、一日一日を大切に過ごして「楽しい」「幸せ」という気持ちになってもらえたらいいなと思っています。親の背中を見せる、じゃないですけど、僕の姿を通して、人にやさしくしようとか、困っている人を見たら助けようと思ってもらえるような親でありたいです。

── ご自身の子ども時代の経験や思いが、子育てに反映されている部分はありますか？

ユージさん：それは間違いないですね。父親がいない状態で育ったので、正直、理想の父親像がわからないし、ダメなお父さんが何かも知らないんです。だから自分で父親像のロールモデルを探りながらつくっていっている面もあります。

── 子ども時代は、シングルマザーとして必死に働くお母さんに甘えることができない環境で確執があったそうですが、自分も親となったいまとなっては気持ちがわかるとか、もっとこうしてほしかったとか思うことはありますか？

ユージさん：父親がいなくても立派な子に育てなくちゃ、とお金を稼ぐことが優先だった母の気持ちもわかりますし感謝もしていますが、もっとこうしてほしかったという部分のほうが多いかもしれないですね。そこは申し訳ないけれども反面教師というか、寂しかった僕と同じ気持ちを味わわせないようにしようという思いはあります。でも、たまに子どもに「これを言ったらダメだな」ということを言ってしまうこともあるんですよね。

たとえば子どもが「学校でいやなことがあった」と言ってきたときに「それって相手の子が悪いのかな？あなたが先に何かいやなこと言ったんじゃないの？」と言ってしまうようなことです。

そんな言葉が出てくるのは、自分の子どもを信じていないことになりますよね。僕もそうだったのですが、子どもが「学校でいやなことがあった」と言ってくるときって、その原因と対策を根ほり葉ほり聞いてほしいわけじゃなくて、ただ吐き出したいというか、聞いてほしいのがメインだと思うんです。だから親としては「そっかそっか、大変だったね」「おいしいものでも食べようか」という返し方でいいんですよね。冷静に分析して問題解決してほしいわけではないんです。

── 子育て中の母として、わが身を振り返ってしまいます…。たしかにあなたのほうが悪いんじゃない？と言われると、信用されていないように感じますよね、子どもは。

ユージさん：親だから、誰かに迷惑かけていたら申し訳ないと思う気持ちもわかりますよ。子どもが友達にたたかれたと言ってきたとして、理由をよく聞くと、自分の子が言った余計なひと言が原因だとわかったら「それはたたかれても仕方ないよ」と言いたくなる。もちろん、自分の子が悪いときは注意しなくちゃいけないこともあるんですけど、ほとんどの場合は寄り添ってあげるだけでいい気がするんですよね。「それはいやだったね」「あなたは、されたらいやなことしないようにしてね」というような言葉をかけるだけでいいんじゃないでしょうか。自分の子を信じてあげてほしいです。

取材・文／富田夏子 写真提供／ユージ