¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î°¾Èþ¤ÏÃË¥¦¥±¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿½÷¤Î»Ò¡£Äâ¼ç´ØÇò¤ÊÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¡È½¾½ç¤ÊÈà½÷¡É¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡²ÆÈÁ¡ßÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎW¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï²ÐÍË22»þ¡Ë¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡Ê¤¨¤Ó¤Ï¤é¤«¤Ä¤ª¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¸æÁâ»Ê¤Ç¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃË¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö½÷¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÃË½÷¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò»ý¤ÄÃË¡£²ÆÈÁ¤¬±é¤¸¤ëÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¾¡ÃË¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°¾Èþ¤ÈÆ±À³Ãæ¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í·ëº§¡¢¤ÈÌë·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç´°àú¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¸¶ºî¤ÏÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò/¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¡£¾¡ÃË¡¢¤½¤·¤Æ°¾Èþ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÉáÄÌ¡×¤ò²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤«¤éÎ¢ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ã«¸ý¡Ë¡§»ä¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À»ï¤Ë¤Ï¡ÖÃËÀ¤Ë¥â¥Æ¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ÎÆÃ½¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ç¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡§¾¡ÃË¤Ë¤â°¾Èþ¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¡ÖÉáÄÌ¤ÎÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÖºÊ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë°¾Èþ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÛÀ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¼´¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿°¾Èþ¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã«¸ý¡§¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ±»Î¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¡¢¡ÖÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡×¤È¤¤¤¦Èæ½Å¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÊÒÊý¤¬100¡ó°¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤À¤±²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤Ëµ¯¤¤¿ÌäÂê¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡£¾¡ÃË¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¯Èó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°¾Èþ¤¬¤½¤Î¸åÊÑ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ°¾Èþ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸¶ÃÒ¹á