ululis×エスターバニー初コラボ♡限定ピンクミーでうるサラ髪へ

美容水※1に着目したMIZUシャンプー「ululis（ウルリス）」から、韓国発キャラクター「エスターバニー」との初コラボデザインが数量限定でお目見えします。かわいらしいバニーデザインに加え、ベルガモットピーチの甘くフレッシュな香りが広がり、毎日のバスタイムをちょっと特別に彩ってくれるラインアップ♡ヘアケアも気分も上向く限定シリーズは、2025年12月19日（金）より全国のドラッグストアなどで順次登場します。※1 美容液成分のこと

エスターバニー×ululisの限定コラボ

今回のコラボは、リボンバニーとクリームバニーのイラストが描かれたマーブル柄デザインがポイント。手に取るだけで気分の上がる遊び心あふれる仕上がりです。

ラインアップは「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット」と「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ヘアオイル」の2種類。

ペアセットには、ここでしか手に入らない“リボンバニーのバスタイム”が描かれた缶ミラー付きで、ギフトにもぴったり。

香りはほんのり甘いベルガモットピーチで、韓国でも人気のフレグランスがふわっと広がります♪

限定ペアセットとヘアオイルの詳細

「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット」（3,080円・税込）は、シャンプー（340mL）、ヘアトリートメント（335g）、缶ミラーがセットに。

デザイン性の高さだけでなく、うねりをコントロールしやすい仕上がりも魅力です。

「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ヘアオイル」（1,540円・税込／100mL）は、まとまりにくい髪にスッと浸透し、ツヤをプラス。

どちらも“うねりコントロール美容”に基づいた設計で、髪表面と内部を補修しながら、水分バランスを整えて扱いやすいうるサラ髪へ導いてくれます。

ululisピンクミーの魅力ポイント

「ululis PINKme」は、髪の水分バランスに着目した独自のケアメカニズムが特徴。90％以上が補水＋うねりケア成分＊1※2で構成され、10種類の美容水＊1～10が髪内部までしっかり浸透します。

さらに、水分量15％※3を目指した“うるぷる髪”設計で、髪内部の水分を抱え込んでしっとり感をキープ。

遮光性※5・防菌性※6・保水性※7を高めた世界初※4の二重構造ボトルや、独自開発のうねりコントロール成分＊1も搭載し、美髪ケアを底上げします。

※2 基剤を除く、水を含む ※3 当社調べ ※4 二重構造のシャンプー・トリートメント容器(ESP総研調べ)2021年3月9日時点 ※5 紫外線遮光性、＆H シャンプーMボトル比 ※6 インナーボトルへの菌付着率(アウターボトル比) ※7 ＆H シャンプーMボトル比 ＊1 加水分解ローヤルゼリーエキス(補修) ＊2 加水分解ハチミツタンパク(保湿) ＊3 アスコフィルムノドスムエキス(保湿) ＊4 グルコシルセラミド(保湿) ＊5 トコフェリルリン酸Na(保湿) ＊6 加水分解ケラチン(羊毛)(補修) ＊7 シャンプー：イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、ヘアトリートメント・ヘアオイル：イソステアロイル加水分解コラーゲン(全て補修) ＊8 水(フランス産温泉水)(保湿) ＊9 水(アルプス氷河水)(保湿) ＊10 センチフォリアバラ花水(保湿)＊11セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク

特別デザインで冬の髪悩みも楽しくケア♡

かわいさと実力を兼ね備えた「ウルリス エスターバニー ピンクミー」は、冬の乾燥やうねりが気になる季節にぴったりの限定アイテム。

使うたびに心がときめくデザインと、ベルガモットピーチの香りが、忙しい毎日に小さな癒しをくれます。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも喜ばれる特別なコラボです♡