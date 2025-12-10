宮世琉弥、鋭い質問でキャメロン監督をうならせる「非常に重要な質問だ」
俳優の宮世琉弥が10日、都内で開催された映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（12月19日公開）のジャパンプレミアに登壇し、憧れのジェームズ・キャメロン監督と初対面を果たした。鋭い質問を投げかけ、「非常に重要で、素晴らしい質問です」と直接称賛される場面もあり、宮世はうれしそうな表情を浮かべていた。
【集合ショット】憧れのジェームズ・キャメロン監督と初対面を果たした宮世琉弥
キャメロン監督といえば、全世界歴代興行収入ランキング1位の『アバター』（2009年）、同3位の『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）、同4位の『タイタニック』（1997年）を手がけた巨匠。今回の来日は3年ぶりとなる。
最初のあいさつで宮世は、「今日こうして直接お会いできて本当に光栄です。緊張しすぎて、変なことを言わないように必死です」と緊張感をのぞかせていた。一足先に鑑賞した感想については、「映像美、役者さんのお芝居、ドラマ、アクション、そのすべてが人生最高峰のクオリティーでした。家族愛や環境問題など、多くのテーマが込められていて、それがもっと多くの人に届いてほしいと思います」と熱い思いを語った。
その後、宮世はキャメロン監督に、「俳優の演技は本当に完璧だと感じましたが、それをパフォーマンスキャプチャーに落とし込む際、人間味をどのようなバランスで生かして作っているのか」と鋭い質問を投げかけた。
これに対しキャメロン監督は、「非常に重要で、素晴らしい質問です」と笑顔で即答。「1作目はすべてが新しい挑戦だったが、まだ足りない、もっとできるはずだと感じていました」と振り返り、続く『ウェイ・オブ・ウォーター』に向けては、「5年間にわたりフェイシャルパフォーマンス技術の研究開発を重ね、表情を一つ残らずキャプチャーすることを追求しました」と明かした。
さらに、「出演者はシガニー・ウィーバー、ケイト・ウィンスレット、サム・ワーシントン、ゾーイ・サルダナといった世界最高峰の俳優たち。彼らの感情を100％余すことなく表現したかった。脚本を書いて俳優に渡し、解釈は委ねます。パフォーマンスキャプチャーは1年以上かけ、撮影やカメラワークはすべて収録後に私一人で行う。少し奇妙なプロセスですが、だからこそ独特の表現が生まれるのです」と制作の裏側を語った。
「観客の皆さんは、美しい風景や新しい生き物だけでなく、“人と人の旅”を体験します。青い肌で身長3メートルのキャラクターでも、演じているのは人間の俳優です。それこそが、この作品づくりの一番の魅力だと思っています」と、作品の本質を強調した。
宮世は、キャメロン監督の熱弁に何度も深くうなずきながら耳を傾け、イベントの締めくくりには「3時間があっという間でした。気づいたら泣いていました。若い世代にも必ず響く作品だと思います」と、改めて本作への強い思いを口にしていた。
【集合ショット】憧れのジェームズ・キャメロン監督と初対面を果たした宮世琉弥
キャメロン監督といえば、全世界歴代興行収入ランキング1位の『アバター』（2009年）、同3位の『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）、同4位の『タイタニック』（1997年）を手がけた巨匠。今回の来日は3年ぶりとなる。
その後、宮世はキャメロン監督に、「俳優の演技は本当に完璧だと感じましたが、それをパフォーマンスキャプチャーに落とし込む際、人間味をどのようなバランスで生かして作っているのか」と鋭い質問を投げかけた。
これに対しキャメロン監督は、「非常に重要で、素晴らしい質問です」と笑顔で即答。「1作目はすべてが新しい挑戦だったが、まだ足りない、もっとできるはずだと感じていました」と振り返り、続く『ウェイ・オブ・ウォーター』に向けては、「5年間にわたりフェイシャルパフォーマンス技術の研究開発を重ね、表情を一つ残らずキャプチャーすることを追求しました」と明かした。
さらに、「出演者はシガニー・ウィーバー、ケイト・ウィンスレット、サム・ワーシントン、ゾーイ・サルダナといった世界最高峰の俳優たち。彼らの感情を100％余すことなく表現したかった。脚本を書いて俳優に渡し、解釈は委ねます。パフォーマンスキャプチャーは1年以上かけ、撮影やカメラワークはすべて収録後に私一人で行う。少し奇妙なプロセスですが、だからこそ独特の表現が生まれるのです」と制作の裏側を語った。
「観客の皆さんは、美しい風景や新しい生き物だけでなく、“人と人の旅”を体験します。青い肌で身長3メートルのキャラクターでも、演じているのは人間の俳優です。それこそが、この作品づくりの一番の魅力だと思っています」と、作品の本質を強調した。
宮世は、キャメロン監督の熱弁に何度も深くうなずきながら耳を傾け、イベントの締めくくりには「3時間があっという間でした。気づいたら泣いていました。若い世代にも必ず響く作品だと思います」と、改めて本作への強い思いを口にしていた。