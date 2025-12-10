¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤ÎÂ³Åê·èÄê¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñÍý»ö²ñ
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï10Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤ÎÂ³Åê¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤¿¡£´äÞ¼·òÊåÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¡¢À®½Ï¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î½¢Ç¤¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ò12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇË¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇºòÇ¯¤è¤ê1¾¡Â¿¤¯5¾¡6ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£´äÞ¼ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢27Ç¯WÇÕ¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë35Ç¯WÇÕ¾·Ã×¤Ë´Ø¤·¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£