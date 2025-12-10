長期休みに行きたい「石川県の穴場秘境」ランキング！ 2位「手取峡谷」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
都会の喧騒（けんそう）から離れ、深い森や静かな渓谷にそっと身を置くと、時間の流れがゆっくりと変わっていくように感じられます。観光地として名高い場所も魅力的ですが、あまり知られていない“穴場の秘境”には、訪れた人だけが味わえる特別な感動があります。長い休みだからこそ、普段行けない場所へ足を伸ばしたい。そんな思いをかき立てる秘境とはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月27日〜12月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたい「石川県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「白山の雪解け水が作り出したダイナミックな渓谷で、滝や奇岩が連続する景観が圧巻です。観光客が比較的少なく、自然の迫力をじっくり味わえる点が魅力です」（40代男性／北海道）、「長い歳月をかけて削られたダイナミックなV字峡谷で、 エメラルドグリーンの川と白い岩肌が美しく魅力的です！」（20代男性／福井県）、「火山活動でできた凝灰岩類や流紋岩類が気になる」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「景観に恵まれた観光道路を満喫してみたいから」（50代女性／京都府）、「美しい自然景観と世界遺産の白川郷へのアクセスを提供する魅力的な観光道路だから」（10代男性／大阪府）、「山岳道路沿いの絶景スポットで、紅葉や雪景色など四季折々の自然が楽しめる。車でアクセスできるので秘境感と手軽さの両立が魅力」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月27日〜12月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたい「石川県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：手取峡谷／36票石川県白山市に位置する手取峡谷（てどりきょうこく）は、手取川が長い歳月をかけて大地を削り出してできた、約8kmにわたるV字谷の峡谷です。高さ20〜30mの断崖絶壁がダイナミックな景観を作り出しており、特に新緑の季節や、紅葉に彩られる秋が見どころ。遊歩道も整備されており、壮大な自然の造形美を間近で体感できる場所として知られています。
回答者からは「白山の雪解け水が作り出したダイナミックな渓谷で、滝や奇岩が連続する景観が圧巻です。観光客が比較的少なく、自然の迫力をじっくり味わえる点が魅力です」（40代男性／北海道）、「長い歳月をかけて削られたダイナミックなV字峡谷で、 エメラルドグリーンの川と白い岩肌が美しく魅力的です！」（20代男性／福井県）、「火山活動でできた凝灰岩類や流紋岩類が気になる」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：白山白川郷ホワイトロード／114票白山白川郷ホワイトロードは、石川県白山市と岐阜県大野郡白川村を結ぶ、全長33.3kmの山岳観光道路です。雄大な白山の自然の中を走るドライブコースで、特に秋の紅葉シーズンは格別。道中には、壮大な渓谷美や、落差76mの姥ヶ滝（うばがたき）など、数々の絶景スポットがあり、石川県側からは岐阜県の白川郷方面への眺望も楽しめます。道路が開通している期間が限られており、秘境感が増しています。
回答者からは「景観に恵まれた観光道路を満喫してみたいから」（50代女性／京都府）、「美しい自然景観と世界遺産の白川郷へのアクセスを提供する魅力的な観光道路だから」（10代男性／大阪府）、「山岳道路沿いの絶景スポットで、紅葉や雪景色など四季折々の自然が楽しめる。車でアクセスできるので秘境感と手軽さの両立が魅力」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)