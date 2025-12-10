旅先で食べたい「鹿児島県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「さつま揚げ」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅先の情報収集をする際、必ずチェックしたいのがおいしいローカルフード。旅行の計画を立てるにあたり、旅の思い出を彩る「食」の候補をチェックしておきましょう。
All About ニュース編集部は12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地グルメ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で食べたい「鹿児島県のご当地グルメ」を紹介します！
2位：さつま揚げ／53票2位は「さつま揚げ」でした。魚のすり身を油で揚げた「さつま揚げ」は、鹿児島県を代表する練り物グルメ。甘めの味付けが特徴で、そのままでも煮物やおでんの具材としても楽しめます。
1位：黒豚／90票1位は「黒豚」でした。鹿児島の黒豚は肉質がやわらかく、甘みのある脂が特徴。しゃぶしゃぶやとんかつ、角煮など、さまざまな料理で地元の味として親しまれています。
