M−1ファイナリストの嘆き「大学生に知名度が全くない」ヤーレンズ、真空ジェシカ冠番組の裏側
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。12月9日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回は、真空ジェシカとヤーレンズの企業バラエティ番組「真空レンズ」（木曜深夜1時30分）から、ヤーレンズ（楢原真樹、出井隼之介）が登場。
伊集院は、一緒にラジオをやっていた出井とは親しいが、楢原はほぼ初対面。出井は「頼むから伊集院さんにウケてくれよ」と、楢原が変なボケをしないよう祈るような気持ちで出演。佐久間によると「楢原はハマる人とハマらない人がいる」とのことだが、果たして、伊集院にハマるのか!?
「真空レンズ」は、若手芸人が記者として企業に潜入し“普段踏み込めない情報”のスクープを狙うという番組なのだが…毎回観ている佐久間いわく「企画が不安定すぎる」と。毎回テコ入れでスタジオもセットも企画も違うため、出井も正解が分からず「一体何なんだと思いながらやっている」と明かす。
伊集院「企業紹介番組を新しく作ろうってなって『ヤ―レンズと真空ジェシカ、ブッキングできたぞ！』って。早く押さえようと思って、そこを合体させるまではできたんだけど、さてどうすればいいのか？」
佐久間「絶対そう！」
一同爆笑！
4人の士気を上げ、番組を盛り上げるため観覧客を入れることになったのだが…
楢原「（観覧客として）若い大学生を呼んだは良いものの、我々、大学生に知名度が全くなくてですね」
出井「最近の大学生、あんまりM-1とか観ないんで」
楢原「真空ジェシカ、ヤーレンズ知らない。その2組が目の前でふざけているから、まあスベるスベる」
一同爆笑！
スタッフも失敗から学び、2組を知っている観覧客を呼ぶように。ところが、「クイズ$ミリオネア」のパロディで、ガクが“みのもんた”、楢原がマンタの被り物で“みのまんた”、川北は緑色の“みどまんた”と各々が“みのもんた”の扮装で登場したところ…
出井「今度は大学生が『ミリオネア』を知らない」
楢原「『50：50で！』とか言っても『あぁ？？』みたいな」
佐久間「そうか、パロディ元を知らないんだ」
伊集院「難しいね〜」
佐久間「毎回企画が違うんでね、こんなハラハラする企業紹介バラエティないですよ」
一同爆笑！
佐久間は「企業紹介の中のVTRは面白い」というが、実はロケでも問題続出!? ママタルト、きしたかのなど声を張る芸風の芸人が、静かなオフィスに派遣され持ち味が出ない、車を持つ余裕のない若手が超高級車の試乗でビビりまくる…など、芸人の特性に合ってない企業に行くことも。
伊集院「実はああいう企業に行ってPRも含めて取材するのって難しい。若手、実はボケたいお年頃にはあんま向いていないじゃない？」
出井「そうですね」
や団が企業を訪れた際は、ロングサイズ伊藤の服がボロボロだったが、そうしたとっておきのボケにも全く触れられないということも。それでも、若手が多く出るロケは「観ていて楽しい」と佐久間。伊集院も「上手くいかないのも含めて面白いけれどね」と。
MCのヤーレンズも企業ロケに行きたいというが…
伊集院「出井が行きたがるのは分かるんだけど、楢原君の行きたがるのは出井が不安だと思う（笑）」
出井「企業だとちょっとね、不安ではある」
佐久間「ちゃんとした企業の人に嫌われそう（笑）」
楢原「基本あんま好かれないんで。どの現場でも」
伊集院「なかなかないよね、番宣番組で自分の冠番組の番宣に来て、うまくいってないっていう話（笑）ここからの見どころとしては、伸びしろを観るっていう形か、もしくは伝説を観るか、どっちかになると思うよ」
佐久間「（12月放送分で）オダウエダがロケ行って、真空ジェシカとヤ―レンズが観てたら終わりだよ。どういう番組だよ（笑）」
出井「伝説の方になりそうですね」
一同爆笑！
この他、大のコーヒー好きで知られる出井のエピソードも。「金出してやるから喫茶店開けば」と提案した伊集院に、出井はある失言を!?
収録アフター（秘）トーク！ヤーレンズ出井がド緊張のワケ！、独特なキャラ！？謎の多いヤーレンズ楢原を深掘り！、視聴者投稿「自分の発言によりうっかり売れちゃった物は？」についてトークなど配信オリジナル動画も配信！
