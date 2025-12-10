Photo: 小暮ひさのり

悲しいけど、物価高なのよね…。

食品も衣類もガジェットも、世の中なんでも値上がっている昨今。僕らに必要不可欠なストレージにも、また価格改定のお知らせが届きました。

アイ・オー・データは2026年1月14日から、NASやHDD、SDDなど165型番の価格改定を発表しました。そうです、価格改定=値上げです。

アイ・オー・データによると、製造に関わるコスト上昇の影響を受け、現商品価格を維持することが困難となったとのこと。悲しいけど、良く今まで堪えてくれた…物価高ァ…。

SSDは最大34.9％、USBメモリは54.8％の改定率

どれがどれだけ上がるのか？ が気になりますよね。

身近なところでいうと、SSDが21型番で13.0％〜34.9％の値上げ、外付けHDDが12型番で2.9％〜15.4％の値上げ、USBメモリも9型番で10.5％〜54.8％の値上げとなっています。54.8％はエグいな！

ちなみに、WDブランドのポータブルSSD、SanDisk ProfessionalブランドのSSDも値上げがかかるので、この辺も注意ですね…。詳しい製品カテゴリーや改定幅は「商品価格改定のお知らせ」のご確認を。

そして僕らが今できることは、今確保しておくこと。

iPhoneに直接刺せるSSD、PC要らずで写真のバックアップできちゃいました

これとか、

こんな小さなSSDが、写真業務のスピードをアップしてくれました

これとかも便利ですよ。

ストレージの補充は年内にしておきましょうね。絶対に！

Source: アイ・オー・データ