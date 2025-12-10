じゅうじゅうカルビ『仮面ライダーゼッツ』＆『仮面ライダーガヴ』とコラボ！ オリジナルステッカーを配布
焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、12月15日（月）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、『仮面ライダーゼッツ』＆『仮面ライダーガヴ』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】先着5万人にプレゼント！ かっこいいオリジナルステッカー
■対象コースは2種類
今回実施されるのは、対象のコース注文で、先着5万人にオリジナルステッカーがプレゼントされる期間限定のキャンペーン。
オリジナルステッカーは、『仮面ライダーゼッツ』や『仮面ライダーガヴ』に焼肉を組み合わせた全2種類のデザインが用意され、ランダムでの配布となる。
また対象コースは「じゅうカルコース」と「牛タンプレミアムコース」の2種類。注文はグループ全員同一コースとなり、1回の利用につき1人1枚ステッカーがもらえる。
