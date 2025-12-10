¡Ö´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸²Ä°¦¤¹¤®¡×¾¾ÅÄÎ¤Æàà¥Ø¥½½Ð¤·á¥«¥Õ¥§Å¹°÷»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ¹°÷¤¤¤¿¤éËèÆü¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ï¾Ð¡×¡Ö¤ª¤Ø¤½¡Á¡Á¡Á¡Á¡×
¤ª¥Ø¥½¤Á¤é¤ê¡Äà´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÀÜµÒá¤ËÌåÀä¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡Ý¯ºä46¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà(µÜºê¸©½Ð¿È)¤Î¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤ËÊ±¤·¤¿à¥Ø¥½½Ð¤·áÆ°²è¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¥«¥Õ¥§¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¤Ä¤Å¤êÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÝ¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¡×¸ø¼°X¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅ¹Æâ¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤¹»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤«¤é¤Á¤é¤ê¤ÈÇÁ¤¯¤ª¥Ø¥½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ó¡Á¾Ð´é¤¬¤¤¤¤!¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ¹°÷¤µ¤ó¤¤¤¿¤éËèÆü¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ï¾Ð¡×¡Ö°ìÈÖ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¡Ö´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëÄÉ²Ã¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¡Ö¤ª¤Ø¤½¡Á¡Á¡Á¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Æ°²è¤òSNS¤ÇÂ³¡¹¤È¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£