◇WTTファイナルズ香港2025 王曼碰4-2張本美和（10日、中国・香港）

世界のトップ選手16人で争われる「WTTファイナルズ香港2025」が10日に開幕し、1回戦で世界ランキング6位の張本美和選手と元世界女王で同2位の王曼碰選手が激突しました。

第1ゲーム張本選手は5-5から5連続ポイントを奪われるなど6-11で失います。

第2ゲームはバックハンドが冴え5-3とリード。しかし中盤リズムを崩すと6-10とゲームポイントを奪われます。終盤2点差まで追い上げますが、最後はボールがオーバーし8-11でこのゲームも落としました。

第3ゲームは序盤ラリー戦で競り負け3-8とリードを許しましたが、5連続ポイントで8-8に追いつきます。その後一進一退の攻防が続き、粘る張本選手は12-11とゲームポイントを奪うとこのゲームに競り勝ち1ゲームを奪いました。

第4ゲームは6-6と接戦を演じましたが終盤に離され6-11。第5ゲームは序盤から5点リード、6-3から強烈なバックハンドを決め流れをつかむと、終盤は10-6から1点差まで粘られましたが最後はラリーを制し11-9でこのゲームを奪いました。

第6ゲーム、張本選手は5-6からまたも強烈なバックストレートを打ち込み中盤まで食らいつきましたが、元世界女王も意地を見せ7-11で落としました。

▽結果王曼碰4-2張本美和（11-6）（11-8）（11-13）（11-6）（9-11）（11-7）