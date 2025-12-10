『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「市長ホテル問題 男性職員を懲戒」についてお伝えします。

◇

群馬・前橋市 小川晶前市長（先月27日）

「本日付で市長を辞職させていただきたいと思います」

群馬県前橋市の小川晶前市長。部下である既婚者の男性職員（54）と複数回ホテルを利用していた問題で先月、辞職しています。

この男性職員について、新たな動きが…。

前橋市は9日、男性職員に対し、打ち合わせ場所にラブホテルを提案し10回以上利用したとして、停職6か月の懲戒処分を行ったと発表しました。

理由について、市政の執行に大きな影響を及ぼし市民の信頼を著しく損なったことが、信用失墜行為にあたるとしています。

小川前市長は、男性職員との“男女の関係”疑惑については、最後まで否定していました。

小川晶前市長（先月27日）

「ウソを言うこともできませんので、そこは認めろと言われても違うとしか言いようがない」

市によりますと、この問題を受けて設置したコールセンターには、およそ2か月間で1万2000件以上の電話があり、市長の辞任や男性職員の責任を求める声があがっていたということです。

男性職員は9日、退職届を提出して受理され、今月31日付で依願退職するということです。