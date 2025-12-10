10日（水）夜は日本海側の天気も回復して、晴れているところが多くなっています。ただ、11日（木）は再び日本海側から雨や雪が降り出し、風も強まりそうです。

雪雲の予想です。このあと、北海道や東北の日本海側から雪が降り出すでしょう。11日朝は、北日本の太平洋側でも雪の降っているところがあります。

そのあと、日中から夜にかけては、西日本や東日本にも雨のエリアが広がってきそうです。日本海側から雨が降り出し、夜には太平洋側でも雨の降るところがあるでしょう。

夜遅くには北陸で雪の降り方が強まりそうです。11日から12日（金）にかけて、全国的に大気の状態が非常に不安定となります。激しい気象現象にご注意ください。

予想最高気温です。全国的に前日より高くなるでしょう。特に北陸や北日本は前日より5℃以上高くなるところもありますが、12日はまた気温が下がります。10日から11日、12日にかけては気温の変化が大きくなりますので、服装にご注意ください。

週間予報です。この先は短い周期で天気は荒れそうです。11日、12日と、14日（日）から15日（月）は風も強まり、全国的に荒れた天気となるおそれがあります。天気の変化、気温の変化が大きくなりますのでご注意ください。