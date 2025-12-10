神奈川県や群馬県で山火事が発生しています。10日の「みんなのギモン」は、「相次ぐ山火事…冬から多発？」をテーマにお伝えします。

■被害状況は…“東京ドーム6個分”延焼も

神奈川県の日向山で発生した山火事は、10日も延焼が続いていて、朝からヘリコプター2機で、放水による消火活動が始まりました。

9日午後に発生した山火事ですが、火の勢いは弱まっているものの、現在も鎮圧のめどは立っていないということです。

群馬県富岡市では8日、妙義山で山火事が発生し、10日も延焼が続いていましたが、正午前に鎮圧しました。

神奈川県日向山は伊勢原市と厚木市にまたがっていて、ハイキングコースもある山です。10日朝までに少なくとも600平方メートルが焼けたとみられています。

群馬県の妙義山も登山客が多く訪れる山で、こちらは30万平方メートル、東京ドーム6個分以上の範囲で延焼しました。

■山火事の原因 専門家は“ほとんどが人為的”指摘も

2か所とも、これまでにケガ人や民家への被害は確認されておらず、山火事の原因も分かっていません。

どういった原因が考えられるのか、様々な火災現場で活動されてきた元東京消防庁麻布消防署長の坂口隆夫さんに話を聞きました。

「日本の山火事は、自然発火で起こることはほとんどない」ということで、「ほとんどが人為的な原因で出火してると言っていいのでは」ということです。

具体的には、登山客など山に入った人がたばこを吸ったり火を使ったりしたあと、きちんと消さなかったか。または、ふもとでたき火をして飛び火してしまった可能性などが考えられるといいます。

■「山林での火の取り扱い禁止」新たな条例も

これまで起きた山火事の原因をみていきます。

今年2月に発生した岩手県大船渡市での大規模な山火事。

総務省消防庁の調査によりますと、原因は薪ストーブの煙突から出た火の粉が原因の可能性もありますが、特定には至っていないということです。

今年3月に長野県安曇野市で発生した山火事については、たき火が住宅に燃え広がり、さらに山林にも延焼したということです。

栃木県足利市では、2021年に大規模な山火事が発生し、火を消し止めるのに23日間かかりました。原因は、市や消防の調査で「たばこ」と推定されたことから、足利市では山林での火の取り扱いを禁止する新たな条例が制定されました。

新たな条例では、加熱式や電子たばこを含む、喫煙が禁止。またライターやコンロなど、炎が出る機器の使用も禁止となりました。

ただ、住宅の敷地内やキャンプ場などは、条例の対象外になるということです。

■「この1か月は雨が少ない」乾燥で落ち葉や草に火種つきやすく

山林に燃え広がる要因として、坂口さんは「この1か月は雨が少ない」こともあげていました。

実際に9日までの30日間の降水量を平年と比較すると、東京都心の降水量は、2.5ミリ。平年比で見てみると、わずか3％です。

今回、山火事が起きた神奈川県日向山に近い「海老名」では、降水量2.0ミリ。平年比で2％でした。

群馬の妙義山に近い「西野牧」では、降水量2.5ミリ。平年比7％と、いずれも平年と比べてかなり低くなっています。

坂口さんは、雨が降っていないことや乾燥していることから、火種が落ち葉や枯れた草につきやすいということです。冬は特に落ち葉が大量に堆積しているので、ちょっとした火種ですぐに燃え広がってしまうと話していました。

火の取り扱いに気をつけるのはもちろんですが、山火事から身を守るためには、自分の住んでいる家の方に火の粉が飛んでくることを考えて行動する必要があるということです。

例えば、避難を視野に情報収集をする。家の敷地に燃えやすい物は置かない。雨戸やシャッターがあれば閉めて延焼を遅らせる。

冬場は庭の芝生などが枯れているので、燃えにくいように水をまいておくなど、自衛策も必要だということです。

林野庁によりますと、山火事はおよそ7割が冬から春にかけて集中して発生しています。この時期は特に注意が必要です。

（2025年12月10日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

