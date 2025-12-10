◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５ 優勝決定戦」（１０日、後楽園ホール）

全日本プロレスは１０日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５ 優勝決定戦」を開催した。

第４試合の前に「ゼンニチ大晦日２０２５」（３１日、代々木第二体育館）の追加対戦カードを発表した。元三冠ヘビー級王者の斉藤ジュンが「ＨＡＶＯＣ」潮崎豪と初の一騎打ちが決定した。ジュンは、第４試合で安齊勇馬、“ミスター斉藤”土井成樹と組んでドラゴンゲートの“我蛇髑髏”ＩＳＨＩＮ、加藤良輝、菊田円と対戦。試合は、土井が敗れたがバックステージでジュンは「大みそか、潮崎豪をＤＯＯＭ！してやる」と宣言した。

大みそかはメインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が安齊勇馬と３度目の防衛戦を行う。さらに「大晦日ランブル２０２５」でアジャコング、ダンプ松本の女子プロレス極悪レジェンドの参戦。ランブルには他に佐藤光留、セニョール斉藤、真霜拳號、他花師、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、愛澤Ｎｏ．１、ジャック・ケネディ、菊タローが参加する。

さらに体調不良で欠場が続いていたサイラスが今年１・３後楽園大会以来、１１か月ぶりに王道マットに帰還する。