アメリカから日本に上陸してことしで60年を迎えたガチャガチャ。その人気作品を集めた九州初開催のイベントが鹿児島市で始まりました。

（記者）「手のひらにすっぽり収まるかわいいデザートや、カセットテープとプレイヤー。精巧なものからクスッと笑えるものまで、ガチャの魅力がたっぷり詰まっています」

イベントはガチャガチャ60周年を記念した巡回展で、鹿児島は東京に次いで2か所目です。会場には、貴重な初期のおもちゃや、台。

カプセルトイを製造する国内11の玩具メーカーの趣向を凝らした作品が、製作エピソードとともに展示されています。

こちらの「コップのふちこ」は2012年に発売され、シリーズ累計2000万個以上を売り上げたヒット作品です。

ユニークなアイデアはもちろん、縁に引っかけるための調整や、顔や腕の細部にまでこだわった製作過程も紹介されています。

かわいいと実用性を兼ね備えた「猫のペンおき」。

ブラウン管テレビに、ラジカセの懐かしいシリーズや。音のリアルさで音鉄ファン人気という電車の発車ベルスイッチというマニアックなものも…。

会場にはガチャガチャファンが訪れ、モノづくりの情熱に触れていました。

（40代）「すべて欲しくなる」

（20代）「練り消しらしくて、おもしろいと思って見ていた。アイデアがすごい」

「ガチャガチャ展」は今月25日まで山形屋で開かれています。入場料は、一般が1100円、高校生800円、小中学生が600円、小学生未満は無料です。

また山形屋では、九州初開催の「パンどろぼうフェスティバル」も始まりました。

人気絵本「パンどろぼう」の撮影スポットが設けられ、限定グッズも販売されています。今月25日までで、入場料は1000円、2歳未満は無料です。

