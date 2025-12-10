日本ラグビー協会は10日、東京都内で理事会を開き、男子15人制日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、65）の続投を承認した。

再任2季目の今季は、テストマッチ11試合で5勝6敗。世界ランキングで格上（対戦時）のウェールズやジョージアから白星を挙げるなど健闘した。この日の理事会では、1年間のレビューとともに続投を承認。岩渕健輔専務理事（49）は「現体制を引き続き応援していくことを確認した。最終的には（2027年の）W杯まで良い形で進めていくようにサポートしていく」と説明した。

また、女子15人制日本代表のレスリー・マッケンジーHC（44）についても議論。今年行われたW杯イングランド大会では31年ぶりとなる1次リーグでの白星を挙げるなどこちらも健闘した。岩渕専務理事は、正式な決定ではないと前置きした上で「W杯でベスト8には届かなかったけど前向きな評価。本人は前向きで、我々からも残っていただくという前向きな話が出ている」と話した。マッケンジーHCは2019年から女子日本代表を指揮しており、次の2029年W杯オーストラリア大会まで続投すれば3大会連続となる。