日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１０日、サッカー男子日本代表が来年３月３１日にイングランドのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行うことが決定したと発表した。ＦＩＦＡランキングはイングランドが４位、日本が１８位。

過去の対戦成績は日本の０勝２敗１分で初勝利を目指す。ＪＦＡを通じて発表された森保一監督（５７）のコメントは以下の通り。

「世界でもトップクラスの実力と実績を誇るイングランド代表と、サッカーの聖地と呼ばれるウェンブリー・スタジアムで試合ができることをとても嬉しく思います。マッチメイクに尽力いただいたすべての関係者に感謝申し上げます。ＦＩＦＡワールドカップ２６の組み合わせも決まり、より具体的に本大会に向けてのシミュレーションとチーム強化を図り、トップオブトップの相手にも勝利を目指して戦いたいと思います。また、日頃からヨーロッパのトップレベルのリーグでプレーしている日本代表選手たちのこれまでの活躍があってこそ、こういったクオリティの高い相手とのアウェイでの対戦が実現するものだと感じています。選手たちのこれまでの活躍にも敬意を示すとともに、さらにチーム力の積み上げを目指します」